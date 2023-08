5 curiosidades sobre a mulher do signo de Escorpião

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Regido por Plutão e co-regido pelo planeta Marte, ele rege a casa 8 do Mapa Astral e o seu elemento é a água. Por causa disso, as mulheres deste signo são pessoas enigmáticas, intensas e profundas em tudo o que se propõem a fazer, pois o arquétipo deste signo representa um mergulho nas profundezas, dando a elas a habilidade de se aprofundar em questões.

1. São pessoas dedicadas

A dedicação é um quesito importante para as nativas de Escorpião, que se dedicam ao máximo em tudo o que fazem e não medem esforços para atingir os seus objetivos, pois se tem uma coisa que as escorpianas sabem é o que querem e o caminho que devem seguir para alcançar. Por isso, não existe historinha com elas, as coisas são 8 ou 80.

2. Não gostam de superficialidade

Devido ao seu ar obstinado e intenso, as escorpianas não costumam gostar de nada que seja raso, uma vez que elas se entregam completamente às situações que lhes são propostas. “[As mulheres de Escorpião] não gostam de superficialidade, querem viver tudo em suas vidas da forma mais profunda que for possível”, acrescenta Thaís Mariano.