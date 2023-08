Efeito Build Up nos cabelos: descubra o que é e saiba como se livrar dele

Uma delas é o efeito Build Up, também conhecido como Acúmulo de Resíduos no Cabelo (ACR). Trata-se de um problema ligado a práticas erradas e repetidas ao longo dos dias, como o uso excessivo de cremes sem enxágue, que alteram a qualidade dos cabelos, tornando-os pesados, sujos e sem brilho.

Os cuidados com os cabelos fazem parte da rotina de quem deseja manter os fios saudáveis e bonitos. No entanto, essa tarefa pode não ser tão simples quanto se imagina, principalmente considerando que existem diversas situações que dificultam o tratamento capilar e que a maioria das pessoas desconhece.

Como identificar o Build Up?

Segundo a tricologista Viviane Coutinho, esse efeito também pode trazer pontas duplas, aumento de frizz, fios embolados e coceira no couro cabeludo. Além disso, é capaz de criar uma espécie de película em volta dos fios, impedindo que outros produtos penetrem neles. Ou seja: se você tem cuidado do cabelo e não tem visto melhora, esse pode ser um dos motivos.

“Se o seu cabelo está sem vida, sem forma, com muita oleosidade e a região coça bastante, esses podem ser sinais visíveis do ‘efeito Build Up’, mas a notícia boa é que essa situação é possível de ser revertida, desde que as práticas sejam completamente alteradas”, diz a especialista.

Excesso de shampoo pode causar o efeito Build Up (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Maneiras de acabar com o efeito Conforme explica a tricologista, realizar uma boa lavagem e limpeza do couro cabeludo é o principal hábito para evitar o problema e, para isso, um shampoo de limpeza profunda é um bom início de tratamento. “Com simples hábitos em nossa rotina podemos mudar essa situação. Só é importante lembrar que o shampoo precisa estar concentrado na raiz e não na ponta do cabelo, já que isso pode ressecá-las”, aponta a profissional. Ainda, Viviane diz que não devemos exagerar na quantidade, e isso serve tanto para shampoos durante as lavagens quanto para produtos usados ao longo do dia. “O ideal é manter uma rotina higiênica, já que essa é uma região muito sensível e que precisa de cuidados. Escolha o produto ideal para seu cabelo e sempre lave muito bem, de maneira regular”, afirma a especialista. Segundo Viviane, é preciso, também, atentar-se à frequência das lavagens. Não adianta ter um espaçamento muito grande entre as lavagens porque, nesse período, enquanto se usa cremes no dia a dia, continuará acumulando resíduos. “A gente reforça isso porque é a maneira mais eficaz, inclusive, de evitar que seu cabelo passe por esse efeito que é tão prejudicial aos fios”, conclui a especialista.