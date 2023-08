5 curiosidades sobre a mulher do signo de Leão

Além disso, segundo a astróloga Thaís Mariano, as nativas deste signo gostam de comandar a própria vida, claro, tendo sempre o seu esforço reconhecido. “A busca por reconhecimento é algo bem presente na nativa deste signo. Isso pode, inclusive, se tornar um desafio, fazendo com que ela aja fora de seus princípios e do que realmente quer somente para receber reconhecimento”, alerta.

Leão é o quinto signo do zodíaco. Representado pelo rei da selva, o seu elemento é o fogo, a pedra é o diamante e o planeta regente é o Sol, o que confere às mulheres desse signo uma personalidade forte, alegre e calorosa, bem como um brilho próprio que faz as leoninas chamarem a atenção por onde passam.

1. São competitivas

As leoninas podem ser mulheres competitivas, pois não querem que outra pessoa brilhe mais do que elas. Por outro lado, também são generosas, conseguem reconhecer as qualidades do outro e servem de apoio para quem precisa. “Com esse seu lado generoso, [a nativa] pode entrar em relacionamentos com pessoas com personalidade mais fraca e apagada, exercendo o papel de servir de apoio a essas pessoas”, explica a astróloga Thaís Mariano.

2. Adoram um elogio

As nativas de Leão amam quando são tratadas como rainhas: não é à toa que os elogios fazem os olhos delas brilharem. Por isso, se você quer conquistar uma mulher desse signo, a melhor forma é começar levantando o seu ego e, se o foco é um relacionamento sério e duradouro, demonstre lealdade e seja fiel a ela.