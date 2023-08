Horóscopo semanal: previsão dos signos de 21 a 27 de agosto de 2023

Você viverá um período de reorganização no setor financeiro. Será o momento de olhar para os seus recursos de maneira consciente e realista, traçando uma meta para conquistar o que almeja. Será importante também valorizar o que já tem e não se deixar levar pelo pessimismo.

Período essencial para a conexão com a autoestima. No entanto, tome cuidado com os impulsos prazerosos, pois poderá gastar de forma excessiva. Por fim, sua mente estará agitada e um tanto confusa. Dessa forma, evite começar algo novo ou tomar decisões importantes. Isso porque poderá se arrepender depois.

Com a entrada do Sol em Virgem, você viverá uma fase pautada na busca por independência. Será o momento de tirar os sonhos do papel e realizá-los. Ao longo do processo, entretanto, irá se deparar com bloqueios e limitações que poderão trazer um certo pessimismo. Será importante ter maturidade e senso de realidade para conquistar o que almeja.

No setor afetivo, você continuará a viver um período de encerramentos. Apesar dos desafios, o autoconhecimento o(a) ajudará a ter clareza sobre como lidar com as situações que surgirem e com os ciclos que deverão ser abandonados.

Libra

Você viverá uma fase de encerramentos. Será o momento de atentar-se ao seu interior, de sair um pouco dos barulhos externos e mergulhar dentro de si. Desse modo, conseguirá compreender de forma mais profunda tudo o que viveu no último ciclo e o que deve levar para o próximo. O período será favorável para reorganizar as emoções, tornando-se mais consciente dos fantasmas que habitam em si.

Ainda nestes dias, você terá muita energia para começar novos projetos e ir em busca do que deseja. Por outro lado, também haverá a tendência a agir de maneira precipitada e sem muita clareza sobre as suas possibilidades. Para lidar com tudo isso, busque ferramentas que te ajudem a ter mais noção sobre os seus gatilhos mentais.

Escorpião

Nesta semana, uma nova fase começará em sua vida. Será o momento de tirar a atenção de si e contribuir para que outras pessoas brilhem. Também será a hora de pensar de forma mais coletiva e realizar atividades que beneficiem a sociedade. Com isso, terá um sentimento de realização e pertencimento.

Ainda neste período, poderá se deparar com algumas situações que farão com que abdique de suas próprias vontades em prol do bem-estar comunitário. As ações altruístas e caridosas poderão ajudá-lo(a) a se compreender melhor e evitar impulsos motivados por dores inconscientes. No setor profissional, os dias serão propícios para parcerias que lhe tragam crescimento e prosperidade.

Sagitário

Ao longo desta semana, os dias serão ideais para cuidar da carreira e se dedicar a tudo o que deseja se tornar no futuro. Haverá a chance de receber um maior reconhecimento no ambiente de trabalho, de se destacar e de conquistar o cargo que almeja. Entretanto, tudo isso dependerá do seu empenho e dedicação. Quanto mais disciplina e foco tiver, melhores serão os resultados. Atente-se, todavia, a cobranças excessivas, tanto internas quanto externas. Além disso, tome cuidado com as suas ações. Afinal, tenderá a agir de forma precipitada no espaço profissional, acarretando enganos e tensões.

Capricórnio