5 curiosidades sobre a mulher do signo de Áries

Áries é o primeiro signo do zodíaco e dá inicio ao ano novo astrológico, por isso, tem grande importância na astrologia. As suas pedras são Rubi e Jaspe vermelho e o seu elemento é o Fogo, o que torna as mulheres regidas por este signo poderosas e ávidas por viverem novas experiências.

Segundo o astrólogo Brendan Orin, as arianas também são conhecidas por sua independência e a liberdade é prioridade para elas. “[As nativas de Áries] odeiam imposição e amam a liberdade. Além disso, precisam de argumentos muito intelectuais para serem convencidas de algo e, às vezes, podem até ser um pouco controladoras […]”, diz o especialista.

A seguir, confira mais 5 curiosidades sobre as nativas de Áries que você precisa saber!