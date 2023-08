8 questões respondidas sobre cirurgias plásticas

“Lá é possível pesquisar o nome do médico que realizará o procedimento e verificar se ele está devidamente credenciado junto à instituição. Além disso, vale a pena também procurar por outras pessoas que já tenham passado por procedimentos com o seu médico e verificar qual foi a experiência delas”, recomenda a Dra. Beatriz.

Com relação à idade, depende do tipo de procedimento feito. Por exemplo, a otoplastia, cirurgia da “orelha de abano”, pode ser realizada a partir dos seis anos, quando o crescimento do pavilhão auditivo é completo.

Segundo a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, o que importa mais são a indicação e o momento em que o paciente se sente incomodado com os sinais da idade ou alguma alteração. “Quanto mais envelhecemos, maiores terão de ser as intervenções para chegar a resultados satisfatórios. Resultados esses que, na maioria das vezes, não serão tão bons quanto se o procedimento tivesse sido realizado antes”, diz a médica.

À medida que os procedimentos estéticos, tanto os minimamente invasivos quanto os cirúrgicos, ganham popularidade, é comum que muitas pessoas tenham perguntas sobre idade adequada, resultados esperados e momento ideal para buscar tratamentos estéticos. Com base nisso, a Dra. Beatriz Lassance, cirurgiã plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Confira!

4. O procedimento pode ser refeito se o paciente não gostar do resultado?

Depende do caso, mas o recomendado é sempre agir com cautela e conversar com o paciente, pois é impossível reverter, de uma única vez, todos os danos do envelhecimento causados ao longo de anos. O médico pode sugerir a combinação de diferentes procedimentos que, realizados em uma determinada sequência e ao longo de um certo tempo, potencializarão os resultados esperados.

5. O médico deve ser sincero com o paciente sobre os possíveis resultados?

Com certeza! Ao contrário do que muitos pensam, os procedimentos cirúrgicos, independentemente de sua finalidade, não são nada simples. Por isso, antes de toda e qualquer cirurgia plástica, e até mesmo de procedimentos estéticos menos invasivos, é fundamental que você aproveite as consultas para esclarecer todas as suas dúvidas – e cabe ao médico tirá-las. Pergunte sobre o tipo de anestesia, o tempo da cirurgia, se é necessário internação, como será o pós-operatório, quais são os riscos do procedimento, como serão as cicatrizes e quais os resultados esperados.

“Além disso, comunique seu médico sobre qualquer tipo de alergias ou doenças que você tenha e medicamentos que você use. Porém, é importante também que você escute seu médico, já que apenas ele poderá fazer uma avaliação e dizer se o procedimento que você deseja realizar é realmente o mais adequado para o seu caso. Caso contrário, ele poderá oferecer alternativas ao tratamento”, explica.