10 curiosidades sobre o signo de Peixes

Peixes é o 12º e último signo do zodíaco, encerrando o ciclo astrológico. Pertencente ao elemento Água e regido pelo planeta Netuno, Peixes rege a Casa 12 do Mapa Astral. Os nativos desse signo são conhecidos por suas características sensíveis, intuitivas e empáticas.

“Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho humano em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram”, explica a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Peixes!