10 curiosidades sobre o signo de Capricórnio

Capricórnio representa o 10º signo no zodíaco. Os nativos são associados ao elemento Terra e têm como pedras preciosas o ônix, a hematita e o olho-de-tigre. O número 21 é considerado da sorte para eles, enquanto os aromas que os conectam são vetiver, jasmim e cedro. Os nascidos sob o signo de Capricórnio, entre 22 de dezembro e 20 de janeiro, são caracterizados por sua abordagem realista. Determinados, disciplinados e organizados, estão sempre em busca do seu lugar no mundo.

A seguir, veja 10 curiosidades sobre capricornianos!

1. Confiáveis e merecedores de credibilidade

Os capricornianos são tão confiáveis quanto suas palavras. Se prometem fazer algo, cumprem. Levam todas as responsabilidades que assumem a sério. Pode ser que algumas pessoas os chamem de obstinados, já que são perseverantes em tudo que querem realizar.

2. Ambiciosos

Indivíduos nascidos sob o signo de Capricórnio são ambiciosos. Sabem que possuem o que é necessário para triunfar na vida e têm a intenção de alcançar o sucesso. Costumam estabelecer metas realistas, como conseguir uma promoção em sua área escolhida, pagar adiantado a hipoteca ou economizar o suficiente para adquirir o carro que têm em mente.

Acreditam que o trabalho árduo deve ser recompensado. “Estar com um capricorniano vai te ajudar a perceber como é possível concretizar seus sonhos se você tiver os pés no chão e os olhos voltados para o topo da montanha que deseja subir”, avalia a astróloga.

3. Disciplinados

Esses nativos têm facilidade para seguir metas. Tipicamente, possuem a determinação que outros invejam. Compreendem a importância de fazer sacrifícios no presente para obter as coisas desejadas no futuro. “São focados, não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, explica a astróloga Thaís Mariano.