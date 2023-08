Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de agosto de 2023

Busque compreender este momento como uma oportunidade para abrir mão de padrões e comportamentos egoístas. No setor afetivo, tenha muita cautela. Afinal, a tendência será que mergulhe de cabeça em relacionamentos ilusórios e venha a se frustrar.

Ao longo desta semana, a tendência será de tensões no ambiente familiar, bem como o aumento das oscilações emocionais. Você também viverá um período mais movimentado em sua rotina. Porém, essa agitação poderá contribuir com a sua instabilidade.

Você poderá se irritar e se confundir com facilidade. Além disso, tenderá a agir no calor das emoções. Logo, evite tomar decisões importantes, pois poderá se arrepender ou se frustrar. Por fim, olhe para o seu interior, tente compreender as lições aprendidas no último ciclo e veja o que é necessário mudar para viver de forma mais alinhada com os seus ideais.

Libra

A tendência a se envolver com seus ideais e propósitos será ainda maior, afetando de forma significativa as suas emoções e as suas relações. Haverá a possibilidade de se deparar com situações inesperadas e mudanças repentinas. Com isso, você ficará um pouco mais resistente. Entretanto, quanto mais resistir, mais irá se irritar.

O momento será ideal para ir além do seu ego, buscando olhar de forma mais ampla para os acontecimentos e compreendendo que as transformações são necessárias para o seu crescimento. Por fim, tenha cuidado ao tomar algumas decisões, pois tenderá a se iludir e se enganar com facilidade.

Escorpião

Você poderá se deparar com mudanças repentinas e significativas na vida profissional. Ao mesmo tempo que tais acontecimentos poderão gerar tensões e instabilidades, eles também serão necessários para o seu crescimento e amadurecimento. Ademais, a tendência será que eles te levem a caminhos mais alinhados com a sua alma. Procure não resistir nem controlar tudo isso.

Você terá muita energia para batalhar por aquilo em que acredita, podendo entrar em brigas e conflitos para defender os seus ideais. Você também tenderá a se confundir e ter atitudes baseadas em algo ilusório. Logo, atente-se a essas questões.