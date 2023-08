Descubra qual é o prato ideal para o pai de cada signo

Permita que a energia dos astros guie você na criação de um cardápio que vai conquistar o paladar e o coração do seu pai

Está se aproximando o dia dedicado a celebrar aquele que nos guia e inspira ao longo da vida: o Dia dos Pais. E, para tornar essa ocasião verdadeiramente memorável, que tal preparar aquele almoço especial para o seu pai ou ainda levá-lo em um restaurante legal, tudo isso considerando as indicações astrológicas?

Gostou da ideia? Então saiba que isso é possível, basta consultar as características de cada signo do zodíaco para entender as suas preferências, como indica o astrólogo Ravi Vidya. Confira a seguir:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Áries

O pai ariano é pura energia e entusiasmo. Surpreenda-o com um churrasco ao ar livre, com carnes suculentas, acompanhamentos picantes e saladas frescas. Ele vai adorar a experiência do seu filho(a), preparando o almoço na churrasqueira de casa com toda a família.

Touro

Pais taurinos gostam de experiências gastronômicas de luxo (Imagem: New Africa | Shutterstock) Para o pai taurino, uma experiência gastronômica de luxo é a escolha certa. Sirva pratos sofisticados, vinhos refinados e sobremesas indulgentes. Um prato principal de filé mignon com molho de vinho tinto e um crème brûlée de sobremesa são mimos que ele certamente apreciará. Gêmeos A curiosidade é a marca do pai geminiano. Prepare um menu de degustação com uma variedade de pequenos pratos de diferentes cozinhas ao redor do mundo. Com certeza essa degustação vai deixar seu pai muito feliz. Certifique-se de incluir opções vegetarianas e veganas para atender à sua paixão pela experimentação.