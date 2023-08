10 curiosidades sobre o signo de Escorpião

“São excelentes investigadores. O olhar do escorpiano parece que chega no fundo da alma, e chega mesmo. Tem uma incrível facilidade para perceber o que está oculto”, diz a astróloga Thais Mariano. Segunda ela, os nativos possuem a capacidade de perceber detalhes que outras pessoas não veem facilmente.

AS pessoas do signo de escorpião são conhecidas por sua intensidade e paixão ardente em todas as áreas da vida, desde relacionamentos até interesses pessoais.

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Um signo fixo, ele é regido por Plutão, co-regido por Marte e rege a Casa 8 do Mapa Astral. Representado pelo escorpião, os indivíduos deste signo são conhecidos por suas características intensas, profundas e transformadoras.

4. Busca por profundidade

Regido por Plutão, Escorpião anseia por profundidade e significado. Eles estão sempre em busca de descobertas emocionais e espirituais.

5. Habilidades analíticas

A natureza do elemento Água confere aos escorpianos habilidades analíticas aguçadas. Eles têm uma mente perspicaz e podem desvendar complexidades com facilidade. “ O nativo consegue enxergar o que está no inconsciente do outro, tem um olhar profundo, hipnótico e é capaz de acessar facilmente a própria sombra”, acrescenta Thais Mariano.

6. Intuição profunda

A intuição é uma característica marcante de Escorpião. As pessoas desse signo, muitas vezes, confiam em na intuição para tomar decisões importantes.