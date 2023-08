Conheça as causas da queda de cabelos em crianças

Estresse e ansiedade podem causar a queda de cabelos em crianças (Imagem: romeo22 | Shutterstock) - Portal EdiCase

A queda de cabelo é um problema comum entre os adultos, mas o que muitos não sabem é que a condição também pode afetar as crianças. Por não ser algo frequente nessa fase da vida, muitos pais ainda desconhecem a enfermidade e podem ficar assustados. Apesar de parecer incomum, o problema pode ser desenvolvido por diversos motivos e é fundamental entender quais são eles. Por isso, o médico tricologista Dr. Ademir Carvalho Leite Júnior explica quais são as causas mais comuns e como tratar a questão. Confira! Possíveis causas para a queda de cabelos em crianças Assim como os adultos, as crianças também são afetadas por fatores externos quando se trata da queda de cabelos. Segundo o Dr. Ademir Carvalho Leite Júnior, mesmo com a pouca idade, o estresse, a ansiedade e a cobrança da vida estão entre os principais motivos para esse problema, além dos critérios listados a seguir. Influência dos hormônios na queda de cabelo Durante a fase de desenvolvimento, os hormônios são responsáveis por diversas alterações no organismo, que afetam a pele e a saúde do couro cabeludo, induzindo o aparecimento de espinhas e a queda dos cabelos, como explica o Dr. Ademir Carvalho: "Quando hormônios esteroides que atuam na pele passam a interferir no comportamento das raízes capilares, há duas opções: ou eles estimulam o crescimento dos fios ou, em alguns casos, podem causar atrofia[…], configurando a alopecia androgenética (calvície)". Alopecia areata e eflúvio telógeno Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a alopecia areata afeta cerca de 2% da população no Brasil, e engana-se quem pensa que dentre estes estão somente os adultos. Conforme explica o médico tricologista Dr. Ademir, "alguns problemas de saúde, como infecções, por exemplo, tornam as crianças vítimas de casos alopecias do tipo areata e eflúvios".

Popularmente conhecida como ‘pelada’, a alopecia areata, de acordo com informações da OMS, trata-se de uma condição caracterizada pela perda de cabelo em áreas arredondadas ou ovais no couro cabeludo. Geralmente causada por fatores genéticos, a doença autoimune também pode surgir devido ao estresse ou enfermidades imunológicas, como diabetes, rinite e vitiligo. Já o eflúvio telógeno, que também se trata de um aumento repentino da queda, pode ser percebido pela perda dos fios durante a lavagem ou ao pentear os cabelos. Esse caso pode ser causado por febre, estresse, inflamações, doenças sistêmicas, reações a medicamentos ou mesmo dermatite no couro cabeludo. Doenças psicológicas De acordo com o médico tricologista, outros fatores que podem ocasionar a queda dos cabelos são as doenças psicológicas, como a ansiedade e a tricotilomania (transtorno psiquiátrico que faz com que a pessoa sinta um desejo incontrolável e recorrente de arrancar fios de cabelo).

Cabelos presos e penteados apertados afetam a saúde capilar (Imagem: pressmaster | Shutterstock) Alopecia de tração A alopecia de tração pode ser identificada por falhas no couro cabeludo em regiões como têmporas, nuca e atrás das orelhas. Ela ocorre, geralmente, em pessoas que ficam com os cabelos muito presos, apertados demais ou fazem uso excessivo de acessórios para fazer penteados, como acontece com as crianças. Alisamentos e procedimentos estéticos Além dos critérios citados anteriormente, o médico tricologista ressalta a influência dos procedimentos estéticos, responsáveis por boa parte dos casos de queda de cabelos em crianças. Ele explica que muitos pais e responsáveis tentam enquadrar seus filhos em padrões de beleza optando pela utilização de química nos cabelos. “Para mim, este não é um problema de saúde, mas, sim, de responsabilidade dos pais e de profissionais que permitem e realizam, respectivamente, procedimentos assim nos pequenos”, pondera o Dr. Ademir Carvalho.