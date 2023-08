10 curiosidades sobre o signo de Libra

Libra é o sétimo signo do zodíaco, caracterizado como um signo cardinal, regido pelo planeta Vênus e rege a casa 7 do Mapa Astral. Representadas pela balança, as pessoas do signo de Libra são reconhecidas por suas características equilibradas e sociais.

De acordo com a astróloga Thaís Mariano, os nativos de Libra exalam charme e delicadeza. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta do libriano é se relacionar. É por meio da convivência com o outro que ele vai percebendo quem ele é”, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Libra!

1. Busca pelo equilíbrio e harmonia

Libra é conhecido por sua busca incessante pelo equilíbrio e pela harmonia em todas as áreas da vida. Pessoas desse signo valorizam relacionamentos saudáveis e colaborativos.

2. Diplomáticos e pacifistas

Os librianos têm uma habilidade natural para a diplomacia e a mediação de conflitos. Sua abordagem pacífica muitas vezes os coloca no papel de mediadores.

3. Apreciadores da beleza

Regidos por Vênus, os nativos de Libra possuem um olhar apurado para o que é belo e harmonioso. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, conta Thaís Mariano.