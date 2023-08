10 questões sobre o preenchimento de olheiras com ácido hialurônico

Uma causa comum das olheiras é a dilatação dos vasos sanguíneos, além do acúmulo de pigmento, a melanina. O ácido hialurônico é eficaz para hidratar essa região da pálpebra, mas não corrige a cor da olheira.

No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre como o procedimento funciona. Por isso, a médica especialista em estética e oculoplástica Luiza Paulo Filho explica os principais questionamentos sobre a técnica.

O preenchimento de olheiras utilizando ácido hialurônico tem ganhado destaque como uma abordagem eficaz para atenuar e corrigir indesejadas manchas escuras e bolsas sob os olhos. Com o avanço da medicina estética, essa técnica se tornou uma alternativa popular para aqueles que buscam uma aparência mais jovem de forma não invasiva.

5. Quais são os cuidados pós-tratamento?

Recomenda-se evitar maquiagem nas primeiras horas após o tratamento e evitar exposição excessiva ao sol. Aplicar compressas frias pode ajudar a reduzir o inchaço temporário.

O preenchimento de olheiras com ácido hialurônico não é recomendado para pessoas com problemas de coagulação (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

6. Existem contraindicações?

Pacientes com infecções ativas na área de tratamento, com problemas de coagulação ou doenças crônicas descontroladas, como o diabetes, podem não ser bons candidatos.

7. Como é feita a escolha do tipo de ácido hialurônico?

A escolha do tipo de ácido hialurônico e a quantidade a ser aplicada dependem das características individuais do paciente e do grau de correção necessário.