10 curiosidades sobre o signo de Virgem

Virgem é o sexto signo do zodíaco. Regido por Mercúrio, ele rege a Casa 6 do Mapa Astral e é considerado um signo detalhista, dedicado ao trabalho e extremamente metódico. Sempre em busca da perfeição, esses nativos trabalham para ter segurança e estabilidade financeira e, segundo a astróloga Tânia Gori, são movidos pelo saber das coisas.

“Nessa busca por conhecimento, aprendem que a mente do homem é um bom servo, mas um mau mestre, especialmente quando a mente usurpa a soberania do espírito. Para eles, o eixo do universo é o trabalho”, analisa a astróloga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira tudo o que você precisa saber sobre os virginianos!

1. Signo da Terra

O elemento do signo de Virgem é a Terra, o que indica que esses nativos são organizados, discretos, perfeccionistas e, principalmente, pé no chão em suas ações. Além disso, mostra que eles lidam melhor com a realidade e veem o mundo de forma objetiva.

2. Gostam de perfeição

Os virginianos são motivados pelo perfeccionismo em tudo o que fazem, por isso costumam ser cuidadosos e eficientes. “Mas têm dificuldade em formar uma visão geral das situações. Gostam de aprender e analisar coisas novas. No entanto, podem ser críticos, perfeccionistas, puritanos e muito preocupados. Acabam ficando presos a determinados fatos e não enxergam o todo”, aponta o astrólogo Brendan Orin.

3. Trabalhar é um dos seus prazeres

As pessoas de Virgem são movidas pelo trabalho e dão grande importância para esse setor da vida. No entanto, por serem inteligentes, pensam demais, o que faz com que trabalhem na mesma proporção, tornando-se mais exigentes consigo e com os outros.