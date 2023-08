10 curiosidades sobre o signo de Câncer

Representado pelo caranguejo, esse signo é associado à região do céu que marca o solstício de verão, e sua influência abrange o período entre 21 de junho e 22 de julho. “Apesar de ser caracterizado, na maioria dos artigos, como sensível, emocional e sentimental, Câncer também é corajoso e firme nas adversidades, principalmente quando alguém que ama está envolvido”, explica a astróloga Agnes Katsumata. Além disso, cancerianos são pessoas bem-humoradas, tranquilas e muito atenciosas.

Para conhecer melhor esse signo regido pela Lua, veja 10 curiosidades sobre os cancerianos!

1. Protegem aqueles que amam

As pessoas de Câncer prezam a segurança e muitas vezes assumem o papel de cuidadoras. “Representado pelo caranguejo com a sua carapaça protetora, o signo indica como criamos recursos para nos proteger, para proteger o que é mais sensível e profundo em nós, além do que armazenamos internamente para aquecer nosso interior”, exemplifica a astróloga.

2. Intuitivos

Devido à sua sensibilidade, os cancerianos são muitas vezes capazes de captar sutis mudanças de humor e energia ao seu redor. Eles podem perceber a atmosfera emocional de um ambiente ou grupo de pessoas. Essa intuição está ligada aos próprios sentimentos internos dos cancerianos.

3. Possuem boa imaginação e criatividade

A imaginação dos cancerianos reflete seu mundo interior. Eles têm a capacidade de criar cenários, histórias e universos internos detalhados. Também apresentam uma inclinação natural para expressar as emoções por meio das artes, como pintura, escrita, música e dança.

4. São ligados à família

O canceriano costuma idealizar, desde muito cedo, a construção de uma família. Ele quer proporcionar um ambiente seguro e amoroso para seus futuros filhos, assim como busca manter a harmonia e o bem-estar de todos os parentes.