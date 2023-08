10 curiosidades sobre o signo de Gêmeos

Veja quais características definem o terceiro signo do zodíaco

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e é regido por Mercúrio. Seu elemento é o Ar e suas pedras associadas são Hematita, Olho de Tigre e Turmalina. O signo oposto é Sagitário e a fragrância característica é a hortelã-pimenta. As cores representativas são amarelo, branco e preto e o número da sorte é o 3.

Em termos de comportamento, aqueles que possuem Sol em Gêmeos são dotados de muita expertise na comunicação. “Nas vibrações mais altas, geminianos são pessoas inteligentes, comunicativas, curiosas, gostam de ouvir o ponto de vista das outras pessoas, são flexíveis e amam trocas. Nas vibrações mais baixas, podem apresentar dispersão, fala em excesso e até superficial”, diz a astróloga Priscila Alves.

Além disso, tais nativos são pessoas leves, descontraídas, divertidas e mutáveis. “Mudam de opinião como no sopro de um vento e, para eles, isso é natural”, acrescenta a astróloga. A seguir, confira 10 curiosidades sobre esses nativos!

1. Amam viajar

Os geminianos geralmente amam viajar. Sua natureza curiosa e avidez por novas experiências os tornam excelentes candidatos para se aventurarem em diferentes lugares e culturas. Atraídos pela oportunidade de explorar o desconhecido, curtem conhecer pessoas interessantes e ampliar seus horizontes.

2. Atentos

Nada passa despercebido para um geminiano graças à sua natureza observadora e perspicaz. É acreditado que Gêmeos é possivelmente o signo mais observador e perspicaz do zodíaco. Além disso, os nativos são muito intuitivos e raramente erram nessa habilidade. Talvez a influência do planeta Mercúrio tenha algo a ver com isso!

3. Não se importam em ficar solteiros

Estar solteiro não incomoda um geminiano. Considerando que os nativos têm duas personalidades dentro de si, eles nem sempre estão totalmente sozinhos. Claro, esse não é o motivo aqui. Gêmeos não se incomoda com o status de solteiro e, em vez disso, usa esse tempo para se descobrir e explorar suas capacidades. Mais do que temerário, a vida de solteiro entusiasma um geminiano.