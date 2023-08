Horóscopo semanal: previsão dos signos de 07 a 13 de agosto de 2023

O Sol em Leão continua em quadratura com Júpiter e entra em conjunção com Vênus e em quadratura com Urano. Isso indica um período com maiores tensões, bem como tendência a ações precipitadas e que geram rompimentos, especialmente nos relacionamentos. Além disso, esta fase impulsiona a um olhar mais coletivo, exigindo o uso da criatividade para lidar com diversas situações.

Mercúrio em conjunção com Marte segue em oposição a Saturno. Por sua vez, Marte entra em oposição a Netuno. Esses movimentos sugerem a tendência a se deixar levar por ilusões, vícios e mecanismos de fuga. Contudo, é possível encontrar o equilíbrio por meio do reconhecimento de tais inclinações e dos cuidados com as dores profundas do inconsciente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Semana de emoções intensas

De modo geral, esta tende a ser uma semana com emoções intensas, podendo levar a diversos desequilíbrios. Para que se possa agir com consciência, é essencial cuidar da energia, se acolher, compreender as próprias emoções e perceber as feridas que impulsionam certas instabilidades.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A tendência será de mudanças repentinas e significativas em sua vida. Isso porque elas te farão lidar com a necessidade de um olhar mais amplo e coletivo. Esse processo, no final das contas, poderá ferir o seu ego e gerar uma certa resistência. Contudo, tais reações apenas aumentarão as tensões.

Procure usar a criatividade e se abra para encarar o novo como algo essencial para o seu crescimento. Na vida cotidiana, você viverá um período movimentado, com bastante disposição para organizar a sua rotina e deixá-la mais prática. No entanto, o excesso de tarefas poderá prejudicar a sua saúde.