Signo de Leão: confira as tendências para o mês de agosto

Regido pelo Sol, Leão é expansivo, alegre e exuberante. Com o Astro-Rei neste signo, durante a maior parte do mês, será o momento de brilhar ainda mais. A sua vitalidade e brilho pessoal também estarão em alta, especialmente no início de agosto. Aproveite essa oportunidade para dar andamento ao que quer realizar. Entretanto, tenha cuidado com a tendência a deixar seu ego tomar conta.

Por volta da metade do mês, tenderão a acontecer mudanças repentinas e significativas que poderão abalar sua autoconfiança. Apesar de ser desafiador, será também um período importante para poder romper definitivamente comportamentos que já não lhe trazem crescimento e se abrir a novas possibilidades.

Cuidado com ilusões

Procure ter cuidado com a tendência a ilusões que viverá a partir da metade do mês, pois elas poderão te levar a negociações um tanto duvidosas. Cuide bem da sua energia, assim evitará ser enganado(a) por outras pessoas, além de manter o equilíbrio.

Mês de tensões no amor

Poderá se deparar com desafios que te levem a duvidar de si, especialmente no início do mês, aflorando sentimentos de insegurança. É provável que você fique mais crítico(a) com o outro, mas com dificuldade para perceber sua parcela de responsabilidade nas situações também.

Por volta da metade do mês, poderão acontecer tensões e desentendimentos mais desafiadores, podendo levar a rompimentos, especialmente se os egos não forem bem controlados. Busque ter clareza sobre o que quer em sua vida afetiva, assim poderá romper com ciclos desgastados, iniciando uma nova fase no relacionamento.