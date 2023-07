Horóscopo mensal: veja a previsão completa de agosto para os 12 signos

O mês inicia com o Sol em Leão fazendo uma quadratura com Júpiter, indicando bons ares de realizações, prosperidade, alegria e otimismo. Depois, por volta do dia 10, o Sol entrará em aspecto tenso com Urano. Logo, imprevistos, rompimentos e grandes tensões tenderão a acontecer, trazendo algo inesperado.

Influência de Mercúrio, Marte e Vênus nas emoções

Mercúrio no início do mês estará em conjunção com Vênus e Marte e em oposição a Saturno, mostrando uma fase bem tensa para os relacionamentos e para a comunicação, com desafios, bloqueios e cobranças em excesso acontecendo.

Depois Vênus se afastará, pois estará em movimento retrógrado. Marte e Mercúrio seguirão em conjunção e farão aspecto tenso com Netuno. Esse é um aspecto que pede que cada um tenha mais cuidado com as palavras e as ações. Nesse movimento, Vênus se encontrará com o Sol e fará quadratura com Urano, indicando que rompimentos tenderão a acontecer, seja do relacionamento em si ou de uma fase da relação.

Outros movimentos importantes

Júpiter e Urano em conjunção poderão gerar diversos tipos de mudanças e transformações no setor financeiro. Inovações poderão surgir e novas formas de lidar com o dinheiro também. Saturno seguirá no signo de Peixes, trazendo maior senso de realidade, regulando as fantasias e mostrando a importância de concretizar o que está no campo das emoções para se ter sucesso.

Áries

Energia geral

Este tenderá a ser um mês de intensas emoções para você. A força do entusiasmo, da paixão e da busca pelo amor-próprio irá iluminar a sua vida, e será como se seu coração estivesse batendo mais forte. O ideal é que você se programe para ter mais momentos de diversão e lazer, para estar com as pessoas que ama. Apesar disso, tenha cuidado com o ego, que poderá ficar elevado. Haverá tendência a mudanças repentinas que poderão abalar sua autoconfiança.

Relacionamentos

Você buscará nutrir o seu amor-próprio neste mês e será muito importante se dedicar a fazer aquilo de que gosta. Haverá maior probabilidade de você se apaixonar, pois estará vivendo tudo de forma um tanto intensa. Portanto, tenha cuidado para não se precipitar. Alguns desafios nas relações existirão, é possível que as coisas não caminhem exatamente como você espera e será importante lidar com isso com maturidade.

Trabalho

Se você trabalha com artes, com crianças ou com algo de que gosta muito, este tenderá a ser um mês bastante favorável. Caso esteja em um trabalho de que não gosta, poderá ter mais confiança para ir em busca do que realmente te faz bem. Ao mesmo tempo em que poderá ter aumento do seu ganho financeiro, a tendência será que você gaste bastante na intenção de satisfazer seus desejos e isso gere desequilíbrio. Tenha atenção!

Os nativos de Touro estarão mais envolvidos com a família no mês de agosto (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Touro Energia geral Você estará bem envolvido(a) com sua família neste mês. Será o momento de dedicar atenção aos seus entes queridos, e o seu lar será o local ideal para recarregar as energias. A tendência é que haja aumento da família ou mais movimentos festivos e de viagens. Isso trará alegria, mas também poderá ser bem cansativo. Portanto, respeite os seus limites. Por volta da metade do mês, será um período com maior tensão e com tendência a conflitos significativos. Relacionamentos Sua tendência neste mês será de criar mais intimidade em seus relacionamentos, de ficar mais perto das pessoas que ama e diminuir o círculo social. Além disso, haverá também um grande desejo de se apaixonar e de viver algo único e especial. Entretanto, poderão surgir alguns empecilhos, especialmente relacionados às responsabilidades, que podem atrapalhar seus planos. Procure encaixar momentos divertidos e especiais na sua rotina e tudo ficará bem. Trabalho No início do mês, apesar de seus esforços para deixar a criatividade e o entusiasmo tomarem conta, você poderá se deparar com diversos bloqueios e desafios. Haverá também mais cobrança, que poderá vir tanto de você quanto do outro. Procure se organizar e fazer o que é possível. Por volta da metade do mês, tudo tenderá a melhorar, e as atividades em grupo estarão favorecidas. Gêmeos Energia geral Período propício para cultivar o autoconhecimento e o desenvolvimento da sua espiritualidade, pois isso irá te ajudar a reduzir sensações de insatisfação que estão surgindo sem muita clareza do motivo. Aproveite este mês, visto que estará com maior facilidade para aprender algo novo, para fazer algum curso ou estudo que queira e que possa lhe trazer a sensação de crescimento. Relacionamentos A busca por criar mais intimidade em seu relacionamento se fará bem presente. Entretanto, será possível que você se depare com desafios que te façam perceber que nem tudo pode ser exatamente como você espera, e respeitar o limite do outro é muito importante. Procure observar suas ações e evite impor a sua vontade, pois isso só irá gerar maior resistência e aumentar o conflito e as tensões, podendo levar a rompimentos repentinos. Trabalho No início do mês, será bem possível que você encontre desafios significativos no ambiente profissional, especialmente em suas relações e na parte financeira, podendo gerar instabilidade e tensão. Porém, procure agir da forma mais correta e justa possível. Por volta da metade do mês, o cenário mudará e poderá ficar mais leve; será também um bom momento para se dedicar ao que lhe traz realização. Câncer Energia geral Neste mês, você terá a oportunidade de organizar a sua vida financeira. Será o momento de fazer um balanço dos seus recursos, valorizando tudo que já possui, e planejar o que fazer para conquistar o que ainda não tem. Entretanto, tenha cuidado com excessos que lhe tragam a sensação de conforto, pois poderá se desequilibrar. Por volta da metade do mês, poderão acontecer imprevistos financeiros. Relacionamentos Você valorizará mais a segurança e estabilidade em sua vida afetiva. Será o momento de compreender se tem conquistado o que deseja em seu relacionamento. Será preciso, ainda, pensar em caminhos que possam seguir juntos, fortalecendo a relação e cuidando do futuro. A partir da metade do mês, poderão acontecer diversos imprevistos que tenderão a abalar a segurança da relação, especialmente se a individualidade não for respeitada. Trabalho No início do mês, haverá certa tensão em suas relações de trabalho. Será possível que haja maior crítica e cobrança tanto sua quanto do outro e que a comunicação fique um tanto desafiadora também. Para amenizar isso, procure fazer tudo da maneira mais correta e organizada possível. Ao mesmo tempo, você sentirá um impulso para conquistar a estabilidade que almeja, poderá ganhar mais dinheiro e tenderá a ter boas oportunidades de crescimento. Porém, tenha cautela com o excesso de gastos. Os nativos de Leão brilharão ainda mais neste período (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Leão Energia geral Com o Sol no seu signo durante a maior parte do mês, será o momento de você brilhar ainda mais. Sua vitalidade e brilho pessoal estarão em alta, especialmente no início do mês. Então, aproveite essa oportunidade para dar andamento ao que deseja realizar e para ir em busca do que você quer. Entretanto, tenha cuidado com a tendência a deixar seu ego tomar conta. Por volta da metade do mês, tenderão a acontecer mudanças repentinas e significativas que poderão abalar sua autoconfiança. Relacionamentos Você está passando por um momento de fortalecimento da autoestima, todavia poderá se deparar com desafios que te levem a duvidar de si, especialmente no início do mês, aflorando sentimentos de insegurança. Será provável que você fique mais crítico(a) com o outro, mas com dificuldade para perceber sua parcela de responsabilidade nas situações também. Por volta da metade do mês, poderão acontecer tensões e desentendimentos mais desafiadores, podendo levar a rompimentos. Trabalho Sua vontade de realizar sonhos e encontrar a liberdade que almeja estará em alta. No início do mês, os compromissos poderão te sobrecarregar. Poderá encontrar desafios nas relações de trabalho que tenderão a gerar bastante tensão. Por volta da metade do mês, as mudanças repentinas poderão afetar a sua vida profissional. Virgem Energia geral Você viverá um período de reflexão. Portanto, procure se isolar um pouco mais, voltar o seu olhar para dentro de si e mergulhar em seu interior, fazendo um balanço de tudo que viveu no último ano. Será uma fase muito importante para o seu autoconhecimento, mesmo que tudo pareça um tanto confuso. Isso porque poderá tomar consciência das situações e comportamentos que precisam ser finalizados em sua vida para poder se conectar melhor com sua essência. Relacionamentos Você passou por uma fase de encerramentos em sua vida afetiva no último mês e, agora, será o momento de recomeçar. Entretanto, como sua energia continuará mais voltada para o seu interior, sua vida afetiva ainda estará em uma fase desafiadora. Compreenda esse momento como um período importante de aprendizados que podem te levar ao término de uma situação ruim. Trabalho Você viverá um período importante para a realização de seus sonhos, com mais entusiasmo e otimismo para ir em busca do que deseja. Neste mês, mudanças significativas em sua vida poderão te impulsionar para alcançar seus objetivos. Surgirão, possivelmente, empecilhos no caminho, especialmente no início do mês, mas procure agir de forma madura e consciente e tudo irá melhorar. Libra Energia geral No início do mês, você estará em um momento propício para estar em grupo, pois valorizará atividades coletivas. Aproveite para encontrar os amigos e estar perto de pessoas que estão em sintonia com seus ideais. Por volta da metade do mês, o cenário mudará e você entrará em um período mais introspectivo. Haverá a necessidade de se recolher, sair do barulho e do movimento externo para olhar para dentro de você e encerrar ciclos que já não fazem mais sentido. Relacionamentos Neste mês, a tendência é que aconteçam desafios e você se depare com limitações que impedem que sua vida afetiva siga da forma como você espera e gostaria. Será um momento para lidar com a realidade de encarar a vida a dois como ela é; com isso, você poderá trazer um olhar mais maduro às situações, se dedicando a perceber o que é possível dentro do relacionamento que está vivendo ou o que quer viver em uma relação. Trabalho No trabalho, você também irá enfrentar alguns desafios nas relações, especialmente no início do mês. Poderão surgir mentiras, enganos e contratempos. Logo, tenha cuidado e busque ser mais organizado(a) e comprometido(a) com o que está fazendo. Depois, tudo tenderá a ficar um tanto mais leve. Porém, como você estará em um momento mais voltado para o seu interior, procure também olhar para o que é preciso mudar em sua vida profissional para que ela fique mais alinhada com o que você deseja. Autoestima dos escorpianos poderá ser afetada, especialmente no início do mês (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Escorpião Energia geral Neste mês, poderão acontecer alguns desafios que irão afetar a sua autoestima, especialmente no início de agosto. Fique atento(a) à tendência a se cobrar em excesso e a ser excessivamente rígido(a) consigo. Procure encarar esse momento como uma oportunidade de lidar com suas questões de personalidade de forma mais madura e consciente, assim poderá alinhá-las. Relacionamentos O início do mês tenderá a ser um tanto desafiador para suas relações em geral, mas especialmente para os relacionamentos afetivos. Isso porque surgirão desafios que irão abalar bastante a sua autoestima e a sua forma de ser e de se expressar. Depois, tudo irá amenizar um pouco, mas ainda haverá tensões que poderão levar a desentendimentos e até mesmo a rompimentos, que podem ser do relacionamento em si, mas também de uma fase ruim da relação. Trabalho Você poderá alcançar bastante crescimento profissional no início do mês. Portanto, aproveite as oportunidades que surgirem. Porém, faça isso com o filtro necessário para não se envolver em mais atividades do que realmente consegue realizar. Depois, será o momento de descentralizar o foco de si e trabalhar em equipe, compreendendo e valorizando a importância que cada colega tem em sua vida. Sagitário Energia geral O início do mês tenderá a ser bem favorável para viagens, estudos e atividades que tragam a sensação de estar se expandindo e crescendo. Entretanto, isso também poderá te levar a excessos de atividades e a exagerar na alimentação e na bebida. Logo, busque equilíbrio, fortalecendo seu autoconhecimento e sua espiritualidade. Será um mês importante para romper com comportamentos e situações que te afastam do seu crescimento e realização. Relacionamentos Você poderá encontrar desafios em suas relações. Haverá maior cobrança de ambas as partes no início do mês, bem como a tendência à impaciência e à arrogância, além de sentimentos de insegurança e distanciamento emocional. Depois, tenderão a acontecer situações inesperadas que poderão gerar conflitos e tensões. O momento pedirá que você aja de forma madura e consciente, se libertando de situações pesadas. Trabalho Você terá bastante energia para ir em busca dos seus sonhos. A tendência será que diversas situações benéficas aconteçam em sua vida, especialmente no início do mês. Sendo assim, aproveite, mas tenha cautela com seus gastos para não se exceder. A partir da metade do mês, você entrará em um período importante para colocar em prática seus planos em busca de suas realizações. Entretanto, seja flexível, pois poderão surgir mudanças no caminho. Capricórnio Energia geral Você mergulhará em seu interior para lidar com seus medos e suas sombras no início deste mês. Procure se dedicar ao autoconhecimento para enfrentar essa fase com otimismo, se comprometendo com sua transformação interior. Logo em seguida, você entrará em uma fase bem mais leve e haverá maior conexão com a sua essência, especialmente se estiver realmente se dedicando a encarar suas sombras, pois elas te ajudarão a encontrar sua luz. Relacionamentos Apesar de estar em um momento de buscar maior conexão com seu/sua parceiro(a), será provável que você encontre diversos desafios que serão como um balde de água fria diante de seus esforços. Procure não desanimar e se disponha a ser mais realista, compreendendo os limites do outro e os seus próprios limites também. Será o momento de refletir sobre como tem sido sua vida amorosa e como você realmente gostaria que fosse, se dispondo a fazer as mudanças necessárias para alinhar suas expectativas. Trabalho Você se perceberá com o sentimento de vitória em seus empreendimentos neste mês, com maior facilidade para perceber tudo que já conquistou e todas as batalhas vencidas até aqui. Sua energia de realização estará em alta. Entretanto, irá se deparar com cobranças, desafios e bloqueios que podem abalar sua autoconfiança e trazer um sentimento de pessimismo. Não se deixe abalar por isso e compreenda essa energia como uma forma de você se dedicar de forma mais focada aos seus empreendimentos. Agosto será o mês ideal para os aquarianos se conectarem com os seus desconfortos e encontrarem a sua força (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Aquário Energia geral Neste mês, você terá a oportunidade de se tornar mais consciente dos seus medos e traumas. Será o momento de se conectar com uma parte sua que traz desconforto, mas que também mostra sua força e potência para se transformar em quem você realmente é. Da mesma forma que essa tendência indica que você poderá decidir abandonar padrões de pensamento e comportamento nocivos, ela poderá te levar à autopunição e a alimentar pensamentos ruins, dependendo de como você optar viver essa tendência. Relacionamentos Você empreenderá mais energia em seus relacionamentos e poderá ter bons resultados, especialmente no início do mês; isso desde que esteja mais consciente do que realmente quer em uma relação e de como pode agir para ser harmoniosa e equilibrada. Por volta da metade do mês, o cenário mudará e será o momento de encarar seus medos, dores e desafios. Hora de ressignificar as feridas abertas de situações que aconteceram e que ainda te impactam. Trabalho Você estará com bastante energia para batalhar por aquilo em que acredita e alcançar suas realizações neste mês. Diante disso, procure se organizar para direcionar bem toda essa energia e evite desperdiçá-la em diversas atividades. Haverá desafios e bloqueios no caminho e, para lidar com isso sem entrar na autocobrança, será essencial que tenha os pés no chão e faça o que precisa ser feito respeitando seus limites. Peixes Energia geral Neste mês, você estará mais envolvido(a) com a sua rotina e terá a oportunidade de deixar seu cotidiano mais alegre e divertido. Procure se organizar para poder ter momentos de lazer. Será o período ideal para você cuidar da sua saúde, portanto melhore sua alimentação, faça os exames necessários e procure perceber como anda seu nível de estresse. Além disso, evite se comprometer com atividades em excesso. Relacionamentos Os relacionamentos tenderão a passar por um período desafiador neste mês e será o momento de revisitar alguns sentimentos e situações que podem gerar bastante desconforto. Você terá, ao mesmo tempo, o desejo de encontrar mais harmonia na relação e a dificuldade em ter calma e paciência perante as necessidades do outro, o que irá gerar bastante conflito interno e externo. Tenha cautela com suas ações, pois poderá agir de forma autoritária e agressiva, querendo impor a sua vontade. Trabalho Você terá mais habilidade para deixar sua rotina de trabalho mais alegre e produtiva, podendo aproveitar melhor seus dons e explorar suas capacidades. Se estiver insatisfeito(a) com o seu desempenho profissional, será o momento ideal de se dedicar ao seu aprimoramento; além disso, haverá a oportunidade de encontrar novas formas de trabalhar que façam mais sentido para você. Poderão surgir mudanças repentinas a partir da metade do mês. Esteja aberto(a) a elas, pois poderão lhe dar o impulso de que precisa. Por astróloga Thaís Mariano Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

