Conheça os efeitos da acne em diferentes fases da vida

Quando se escuta a palavra “acne”, a primeira coisa que vem à mente são os cravos e as espinhas no rosto que, normalmente, aparecem durante a puberdade. No entanto, este problema também pode afetar bebês, crianças e adultos. A principal causa da acne comum costuma ser os problemas hormonais.

“Os sintomas da acne são desencadeados por oscilações na proporção entre os hormônios sexuais masculinos e femininos. Portanto, a alteração hormonal durante a puberdade é um dos principais desencadeantes da acne, mas também há fatores em outros momentos da vida que podem afetar o equilíbrio hormonal”, explica a dermatologista Sarah Bechstein.

Tipos de acnes

Para esclarecer sobre os diferentes tipos de acnes que podem se manifestar ao longo da vida, Sarah Bechstein, especialista em tratamentos dermatológicos via telemedicina, explica os pontos de atenção ao observar mudanças na pele, confira!

Acne em recém-nascido

Quando termos como “acne do recém-nascido” ou “acne do bebê” são mencionados, muitas vezes não fica claro a qual doença eles se referem. Aqui é importante distinguir entre acne neonatorum (acne do recém-nascido) e acne infantil.

A acne do recém-nascido (ou acne do bebê) afeta cerca de 20% dos bebês, ela ocorre nas primeiras semanas após o nascimento e os sintomas comuns são: manchas vermelhas isoladas, cravos e pústulas. Ao contrário da maioria das outras formas de acne, a acne neonatal desaparece sozinha após algumas semanas e não requer tratamento.

Acne infantil

A acne infantil afeta cerca de 10% das crianças com idade entre 3 e 12 meses. Na maioria dos casos, você pode reconhecê-la por um grande número de cravos densos no rosto e pápulas ou pústulas isoladas. Ao contrário da acne em recém-nascido, neste caso você deve levar a criança ao pediatra ou ao dermatologista para que as impurezas da pele sejam examinadas profissionalmente.