Veja como tratar e prevenir estrias e flacidez

Em 2022, o Brasil registrou mais de 7 milhões de buscas por “fazer a pele parecer mais saudável”, segundo uma pesquisa da Kantar (empresa líder mundial em dados, insights e consultoria). Esse dado ressalta que as pessoas estão desejando mais cuidar da pele e interessadas por procedimentos estéticos.

Essa procura pode ser motivada por diferentes razões, como perda de peso, gravidez, mudanças na rotina e estilo de vida. Independentemente do motivo, muitas pessoas enfrentam o desafio de lidar com estrias e flacidez, e é por isso que procuram opções para tratar essa combinação.

“É quase certo que em algum momento da vida essa dupla vai chegar, mas é possível utilizar artifícios para diminuir, combater a clássica aparência delas ou, ainda, prevenir ou retardar o máximo possível a chegada das estrias e da flacidez”, conta o Dr. Suélio Ribeiro, esteticista, enfermeiro e embaixador da Raavi Dermocosméticos.

Como surgem as estrias e a flacidez?

As estrias aparecem quando o colágeno se rompe na pele, ou seja, é quando as fibras elásticas se quebram. Elas normalmente aguentam uma distensão moderada. No entanto, quando essa película se estica muito, ultrapassa o limite dessas fibras, rompendo o tecido e surgindo a estria.

A flacidez, outra inimiga, também é um processo natural, em decorrência do envelhecimento e da perda de peso. Com o passar dos anos, acontece a queda na produção de colágeno, responsável pela firmeza e elasticidade da pele, deixando-a como se estivesse à deriva sem suas proteções naturais.

Hábitos que aceleram o envelhecimento da pele

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a pele, maior órgão do corpo humano, também é o que mais reflete os efeitos da passagem do tempo, e, dependendo da genética e do estilo de vida, até a meia-idade, suas funções fisiológicas normais podem diminuir em até 50%.

“Tanto as estrias como a flacidez podem ser agravadas se estiverem aliadas a hábitos ruins, como alimentação desregrada, tabagismo, sedentarismo, abuso de álcool, radiação solar, entre outros”, explica Dr. Suélio. Ainda segundo a SBD, esses fatores aceleram o trabalho do relógio biológico, provocando o envelhecimento precoce.