Neymar faz comentário sobre ser pai de menina e internautas criticam

O jogador de futebol Neymar está sendo criticado por comentários sobre ser “pai de menina”. Esperando o nascimento de Mavie, sua segunda filha, fruto do relacionamento com a influencer Bruna Biancardi, Neymar falou com MC Ryan de SP após o chá revelação do bebê do funkeiro.

Em publicação no Instagram nesta terça-feira, 25, Ryan compartilhou um print da conversa com o esportista no qual comenta sobre serem pais de menina. “Os reis da revoada vão ter uma menina”, disse o funkeiro, acrescentando que o “coração chega aperta”.

Neymar Jr. então responde: “É rapaz, agora estamos f*didos”. Em resposta ao jogador, MC Ryan de SP revela: “Já vou comprar uma 38 para você e uma para mim”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conversa entre Neymar Jr. e MC Ryan de SP sobre serem pais de menina é criticada nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Nos comentários da publicação, os seguidores do artista criticaram a conversa entre MC Ryan e Neymar Jr. “Podia ter pelo menos abraçado a mão na hora da revelação, nem isso fez”, contou uma seguidora.

“Ney e Ryan pagando por todos os pecados sendo pais de menina”, escreveu outro. “Poxa, imagina a mãe e filha lendo isso…”, disse um terceiro.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui