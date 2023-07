Carla Diaz termina noivado com deputado: ‘Hoje me sinto fortalecida’

A atriz Carla Diaz se pronunciou após rumores sobre o término do seu relacionamento com o deputado federal de São Paulo Felipe Becari. Em publicação no Story do Instagram nesta terça-feira, 25, a atriz revelou que não está mais noiva.

“Precisei de um tempo, do meu tempo, me fechei no meu casulo e hoje eu me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal. Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz”, escreveu.

Carla e Felipe Becari iniciaram um relacionamento no final de 2021 e noivaram em novembro de 2022. “Casório um pouco mais para frente!”, disse a atriz à época do noivado, revelando sobre os planos de se casar no futuro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carla Diaz e Felipe Becari terminaram o relacionamento; atriz e o deputado federal noivaram em novembro de 2022 Crédito: Reprodução/Instagram

“Aos fãs, pessoas que me acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação! Não falarei mais sobre esse assunto, ok?!”, encerrou a atriz de 30 anos de idade.

O deputado federal também se pronunciou sobre o fim do noivado com Carla Diaz. “Respeito, cumplicidade e entrega. Parceiros em tudo, principalmente no sentimento e na postura”, disse em publicação no Instagram.

Na postagem, Felipe também relembra a denúncia do uso de dinheiro público no noivado: “Nos últimos dias, várias mentiras foram criadas e circularam na rede social. Talvez a verdade, como aquela que envolve todas as coisas ruins que fomos acusados – até nosso anel de noivado e que já foram arquivadas – não tenha interesse, e por isso mesmo não fizemos questão de publicar.”.



Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui