4 dicas para usar roupas de calor no inverno

Durante o inverno, a versatilidade é essencial para criar looks estilosos e aproveitar ao máximo todas as peças do guarda-roupa – inclusive, as roupas de verão -, adaptando-se a dias de sol e temperaturas variadas.

“Saia, vestido ou camiseta de manga curta são ótimas opções para serem usadas nesse período, sempre com um complemento que garanta uma produção quentinha e confortável”, conta Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu.

A seguir, a profissional ensina como usar essas peças em looks de inverno. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Camiseta de manga curta no inverno

Nos dias de inverno, com temperaturas mais amenas ou quando surge a vontade de elaborar uma produção mais divertida e moderna, tirar a blusa de manga curta do guarda-roupa e investir nela é uma opção perfeita ao complementá-la com outra peça.

“Uma dica que está sendo superusada no momento é colocar uma blusa de tule ou de gola alta por baixo de uma t-shirt mais larga. Ou, até mesmo, usar uma regata embaixo dessa blusa, principalmente quando ela for estampada, como o animal print”, indica a profissional.

Mas, quando a vontade for de usar uma camiseta de manga curta embaixo de uma jaqueta, por exemplo, Indira Magalhães sugere apostar nas opções com gola alta e de tecidos mais quentes, como o canelado.

2. Charme no visual com saia ou shorts

Usar saia ou shorts no inverno pode garantir um visual superdescolado e estiloso, principalmente utilizados com uma bota. “Para garantir que o look fique quentinho e agradável, a recomendação ideal é colocar uma meia-calça por baixo, que, além de esquentar, pode dar um toque de charme na produção”, explica a coordenadora de estilo da Caedu.

Outra dica de Indira Magalhães é usar essas peças com um casaco comprido por cima, já que a terceira camada também aquece essa região do corpo. Além disso, escolher bem o modelo de saia ou shorts pode ser fundamental para essa estação. “Tecidos como veludo ou suede, principalmente em tons neutros, ajudam a esquentar o corpo e combinam superbem com essa época”, finaliza.