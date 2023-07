Conheça 5 famosos do signo de Leão

Os leoninos são as pessoas nascidas entre o período de 22 de julho a 22 de agosto. Leão é o quinto signo do zodíaco e seu elemento é o Fogo. Ele é regido pelo Sol e rege a casa 5 do Mapa Astral. Considerado o verdadeiro rei do zodíaco, ele simboliza a elegância, a autoconfiança e a exuberância, pois ama tudo que é luxuoso.

“O leonino é um ser muito confiante, segue em busca daquilo em que acredita e gosta de ser valorizado e apreciado pelas pessoas. Costuma ser alegre, brincalhão, exuberante e criativo. Gosta de ter a atenção só para ele e possui uma autoconfiança admirável”, explica a astróloga Bárbara Christan. Além disso, os leoninos são ótimas companhias para festas e viagens.

Abaixo, conheça 5 celebridades do signo de Leão!

Bruna Marquezine