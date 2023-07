Veja para o que serve o protetor solar em cápsula

O protetor solar é uma das maneiras mais efetivas para proteger a pele contra os danos causados pelos raios ultravioletas, e a sua utilização diária é essencial para evitar doenças, como o câncer de pele. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a cada ano são registrados, no Brasil, cerca de 185 mil novos casos da condição, que pode ser causada pela exposição excessiva ao sol sem protetor solar.

“Proteger-se dos raios ultravioletas é essencial para mantermos a saúde da pele, prevenir o fotoenvelhecimento e minimizar a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pele. É fundamental usar protetor solar todos os dias”, explica o Dr. Mário Abatemarco, farmacêutico e professor de cosmetologia, especialista da Farmácia Artesanal (grupo de franquias de farmácias de manipulação).

Para complementar a proteção da pele, uma nova solução surgiu no mercado: os protetores em cápsulas, que prometem atuar na proteção de dentro para fora. No entanto, a substância tem gerado dúvidas no público sobre a sua eficácia. Para esclarecer o assunto, o especialista explica como o produto funciona e os seus benefícios. Veja!

O principal objetivo da ingestão do produto é fornecer para o organismo compostos antioxidantes capazes de neutralizar a ação dos radicais livres formados sobre a pele pela ação dos raios ultravioletas. Esses radicais livres são responsáveis pela destruição das fibras de colágeno e elastina na derme, o que contribui para o envelhecimento precoce e a formação de rugas. O resultado da ingestão das cápsulas é uma pele mais protegida contra o fotoenvelhecimento.

“O protetor solar em cápsulas é produzido em farmácias de manipulação, é composto por ativos naturais como Polypodium leucotomos, Astaxantina e Picnogenol. Juntos, esses ativos são capazes de proteger a pele dos danos provocados pelos radicais livres, principalmente a degradação do ácido hialurônico, colágeno e elastina, que levam ao envelhecimento precoce”, explica o farmacêutico Dr. Mário Abatemarco.

Além disso, segundo o especialista, as cápsulas são ricas em flavonoides naturais e servem como anti-inflamatório e antioxidante, sendo a capacidade deste último muito superior, por exemplo, quando comparada à do ácido lipoico e à das vitaminas C e E.

Protetor solar em cápsula deve ser combinado com o filtro solar para aumentar os seus resultados (Imagem: Pepper cinema | Shutterstock)

Benefícios da combinação entre as cápsulas e o filtro solar

O uso frequente do filtro solar e do protetor em cápsula irá contribuir de forma mais ampla para a prevenção do melasma e do envelhecimento precoce da pele, além de reduzir as chances do desenvolvimento de câncer, uma doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele.

No entanto, o farmacêutico reforça que o uso do protetor em cápsula não exclui o uso do filtro solar diretamente na pele. “A ação do protetor solar em cápsula deve ser um complemento ao uso do protetor solar diretamente na pele, um não exclui o outro”, conclui o especialista.

Por Victoria Bernardes