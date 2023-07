Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 a 30 de julho de 2023

O Sol em Leão faz oposição a Plutão, indicando emoções intensas e uma diminuição do brilho leonino. Apesar dos obstáculos, o momento é importante para observar quais medos e dores impedem o crescimento, bem como para praticar o desapego e a transformação.

Mercúrio em Leão continua em quadratura com Urano, faz conjunção com Vênus retrógrado e oposição a Saturno. Esses movimentos sugerem uma fase complicada para a comunicação, com bloqueios e o retorno de assuntos pendentes. Marte em Virgem faz oposição a Saturno, o que indica tendência a desafios, aumento da autocrítica, atitudes severas e muita tensão nos relacionamentos.

Portanto, para lidar com esta semana intensa e desafiadora, é preciso agir com maturidade e praticar o autoconhecimento e o autocontrole. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Ao longo desta semana, você poderá entrar em contato com as suas sombras. Apesar dos desafios, o momento será essencial para que tome consciência do que habita no fundo da sua alma, se libertando do que te impede de viver de forma mais autêntica.

No campo amoroso, o período será desafiador. Haverá a possibilidade de revisitar assuntos que não foram bem resolvidos e de encontrar pessoas do passado com quem ainda possui pendências. Além disso, a carência e a insegurança poderão surgir. Contudo, você também terá energia para fazer algo diferente e mudar o rumo das coisas.

Touro