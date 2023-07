6 acessórios de cabelo para usar no inverno 

Veja como dar um toque a mais ao visual durante esta época do ano

Durante o inverno, quando as temperaturas caem e o vento frio pode ser implacável, alguns acessórios para o cabelo se tornam mais do que apenas itens de estilo, eles também servem para nos proteger do clima rigoroso. Por isso, confira seis opções de acessórios para você apostar neste inverno!

1. Toucas e gorros

Toucas de lã ou gorros são uma escolha clássica e funcional para manter a cabeça e as orelhas aquecidas durante os dias frios. Opte por modelos que cubram bem a cabeça e se ajustem confortavelmente, evitando que o vento gelado passe.

2. Faixas e tiaras

Faixas de lã ou tiaras forradas com tecido quente são ótimas opções para manter o cabelo no lugar e proteger a testa do frio. Elas adicionam um toque charmoso ao visual e podem ser encontradas em diversos estilos e cores.

3. Scrunchies de veludo

Scrunchies de veludo ou tecidos mais grossos são perfeitos para o inverno. Além de prender o cabelo de forma delicada, eles proporcionam uma sensação aconchegante.