3 dicas para conquistar um efeito natural na maquiagem

A técnica de maquiagem clean girl tem se mostrado uma das principais tendências em 2023. Por ser simples, versátil e valorizar a beleza natural, ela pode ser usada em todas as ocasiões e combinada com diversos estilos. Para quem ainda não entende o que é, a beauty expert parceira Belliz, Camila Bazaga, desvenda tudo sobre a técnica e traz dicas para reproduzir o efeito. Confira!

Entendendo o efeito clean girl

A tradução “garota limpa” já diz muito sobre a proposta: uma pele que não parece estar com maquiagem. A trend que é sucesso nas redes sociais e tem ganhado cada vez mais adeptos se apoia em produtos de cobertura leve e acabamento glow para simular a aparência de pele saudável e com viço natural.

“O efeito luminoso é caracterizado por uma pele de aparência mais úmida e menos matte. Por isso, o uso de produtos que tenham o acabamento glow, como iluminadores, blush, sombras e gloss são super bem-vindos. Mas para ficar realmente evidente, o skincare precisa estar em dia, porque a hidratação da pele é fundamental”, diz.

Como fazer uma maquiagem clean com efeito glow?

E para quem deseja reproduzir este estilo de maquiagem, Camila Bazaga deixa algumas dicas:

1. Base leve e corretivo em pontos estratégicos

Após limpar e hidratar bem a pele, a profissional indica apostar no uso de bases de cobertura leve ou protetores solares com cor, assim o risco de a maquiagem ficar carregada já é quase zero. Além disso, na hora do corretivo, ela recomenda aplicá-lo suavemente em pontos estratégicos, como no cantinho interno da parte de baixo dos olhos, bem perto do nariz, e no canto externo, já que a ideia não é construir alta cobertura. “Para a construção da pele como um todo, aposte no uso das esponjas e pinceis macios que vão espalhar os produtos de forma mais leve”, complementa.