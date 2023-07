Entenda como a lipo enzimática ajuda a reduzir a gordura corporal

O procedimento de injetar substâncias para eliminar a gordura localizada tem se tornado cada vez mais popular nos consultórios médicos. A lipo enzimática é uma técnica que utiliza enzimas para redução da gordura. O procedimento pode ser encontrado com diversos nomes e formulações com combinações de ativos diferentes, desde estimulantes, como a cafeína, a vasodilatadores, como o buflomedil.

No entanto, o desoxicolato de sódio, explica Matheus Manica, cirurgião plástico, é a única substância que possui comprovação científica de eficácia na quebra de gordura. Também conhecido como ácido desoxicólico, o ativo é um sal biliar, ou seja, produzido pelo fígado para atuar no processo de digestão.

“O desoxicolato de sódio age justamente quebrando a gordura e é útil para diminuir a medida de uma região específica. Porém, o procedimento envolve muito cuidado especialmente próximo aos nervos, onde é possível gerar uma lesão”, destaca o cirurgião plástico.

Regiões do corpo para realizar a lipo enzimática

Matheus Manica explica que a lipo enzimática pode ser realizada na região do pescoço, a famosa papada, e no abdômen. “O procedimento é útil para tratamento de gordura localizada no pescoço quando não há tanto volume de gordura. E ele também é um bom tratamento complementar para ajustes pequenos após uma lipoaspiração, por exemplo, quando fica um pouquinho mais de gordura em uma região do que em outra”, diz.