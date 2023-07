3 tendências de cabelos para o inverno

Faz um tempo que o inverno chegou ao Brasil, e as tendências de beleza para a estação seguem bombando. Para essa temporada, os tons de cabelos em alta são aqueles mais quentes e intensos, feitos com técnicas que conferem naturalidade ao visual.

“O estilo mais natural está na moda, deixando de lado as marcações desde a raiz. Assim, os cabelos com mechas misturadas e suaves, que exigem menos manutenção, são os mais cotados para a estação”, explica Alex Menezes, especialista e hair stylist do Mega Studio Be Emotion.

Em relação aos cortes, de acordo com Alex Menezes, os três mais requisitados para o inverno são o blunt bob, o shaggy hair e o curtain bangs – que segue em alta desde as outras estações -, cada um com suas características individuais e propósitos diferentes.

“Os cabelos médios são um verdadeiro clássico, principalmente nessa época do ano. Muito em alta, os cortes em camadas, que trazem leveza e movimento aos fios, estão vindo com tudo nessa temporada”, ressalta.

Confira, a seguir, mais sobre esses cortes que são verdadeiras tendências para a estação, além de cuidados essenciais para manter os fios saudáveis e bonitos no período!

1. Blunt bob

O blunt bob é um estilo de corte curto e reto, caracterizado por uma linha clara e definida na altura do queixo. “Essa é uma opção moderna e elegante, que proporciona um visual ousado e sofisticado”, comenta Alex.

O corte é conhecido por sua simplicidade e precisão, sem camadas ou texturas adicionais. “Sendo superversátil e atemporal, ainda pode ser adaptado a diferentes tipos de cabelo, proporcionando uma aparência polida e contemporânea para qualquer ocasião”, complementa o hair stylist.

2. Shaggy hair