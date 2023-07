3 cosméticos alternativos que ajudam a hidratar a pele

Você já deve ter ouvido por aí conselhos ou receitas que indicam usar pomadas e óleos para hidratar pele, lábios ou até cabelo. A verdade é que a maioria desses produtos possui, sim, propriedades hidratantes, conforme explica a farmacêutica e responsável técnica e regulatório da The Body Shop Brasil, Simone de Souza Aguiar.

“Há muito tempo, alguns elementos já consagrados como medicamentos são utilizados, em concentrações menores, em produtos cosméticos”. O princípio ativo dexpantenol, por exemplo, se tornou muito popular nos últimos anos. É utilizado principalmente para hidratar e regenerar a pele.

Benefícios do dexpantenol

O dexpantenol, também conhecido como vitamina B5, consegue penetrar profundamente na pele. Com isso, ele forma uma camada protetora que retém a água. “Ele atua no metabolismo celular, promovendo a regeneração dos tecidos. É ideal para aplicação em peles lesadas pelo frio”, explica Simone de Souza Aguiar. Além do uso tópico, esse princípio ativo também pode ser encontrado em complexos de vitamina B e em cápsulas para ingestão.

Lanolina

A lanolina é outro ingrediente que ajuda a manter a pele hidratada. “A lanolina envolve o tecido ressecado e não permite a perda de água pela transpiração. Assim, preserva a hidratação da pele”, esclarece a farmacêutica. Ela pode ser encontrada na composição de várias maquiagens, em cremes, em xampus e em pomadas para assaduras de bebês. E sabe de onde vem? Da lã de carneiros! A lanolina é extraída após um processo de lavagem da lã.