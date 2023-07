Descubra qual pedra representa o seu signo

As pedras são responsáveis por energizar e favorecer o lado positivo de cada nativo

As pedras são apreciadas não só porque são bonitas, mas também por suas propriedades energéticas. Na astrologia, cada signo do zodíaco tem uma pedra associada que representa suas características e influências cósmicas. Além disso, elas ajudam a destacar as qualidades únicas de cada signo.

Segundo Katrina Devilla, consultora esotérica da iQuilíbrio, cada signo tem afinidade com uma ou mais pedras, e seu uso colabora para o fortalecimento das virtudes, potencializando e trazendo à tona o que há de melhor em cada um deles.

“Elas são responsáveis por energizar e favorecer o lado positivo de cada signo. Utilizadas como amuletos, são capazes de proporcionar proteção e boas vibrações. Mas, mais do que amuletos da sorte, elas são consideradas verdadeiras fontes de autoconhecimento e crescimento individual”, resume.

A seguir, Katrina destaca a pedra de cada signo. Confira qual é a sua!

Áries: jaspe

A pedra do signo de Áries é o jaspe. Geralmente encontrada na cor vermelho-alaranjada, é um amuleto de muita resistência. Associada à força, determinação e realização, ela destaca a capacidade de liderança e a determinação. Isso, pois o jaspe aumenta a capacidade e a motivação dos arianos em atingir suas metas e seus objetivos, além de ampliar a segurança e proteger em situações de conflito.

Touro: esmeralda

A esmeralda é uma das principais pedras do signo de Touro. Ela simboliza a estabilidade, o trabalho e a paciência, características bastante presentes no perfil dos taurinos. Este é um amuleto que encanta por sua beleza. Poderosa, a esmeralda auxilia energicamente na saúde e fortalece o poder de realização e sensualidade. Também transmite às taurinas uma energia que desperta as qualidade e habilidades especiais, reduzindo assim a timidez e diminuindo temores internos.

Gêmeos: topázio

Uma das pedras mais relacionadas ao signo de Gêmeos é o topázio. Com grande poder, ela influencia a energia mental e o poder criativos dos geminianos. Além disso, traz vibrações capazes de despertar novas e importantes ideias. Conhecido como a pedra da sorte e do equilíbrio, o topázio auxilia na hora de organizar as emoções e ter sorte nos negócios, trabalho e outros desafios intelectuais.

Câncer: quartzo-verde

Para o signo de Câncer, a pedra mais indicada é o quartzo-verde. Ela é responsável por trazer aos cancerianos uma grande capacidade mental, poder este transformado em direcionamento de ideias e concentração. Sendo uma grande pedra de cura, consegue também trabalhar as mazelas físicas e espirituais, mudando padrões vibratórios de pensamento e auxiliando principalmente na saúde feminina.