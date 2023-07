Horóscopo semanal: previsão dos signos de 17 a 23 de julho de 2023

O Sol em Câncer continua em oposição a Plutão, indicando que as emoções continuarão intensas. Ainda, haverá maior contato com as sombras e questões dolorosas aflorando, especialmente da nossa criança ferida. É necessário que cada um se comprometa com a autotransformação, sem se deixar levar por sentimentos de vingança.

Mercúrio ainda em Câncer faz quadratura com Urano e Júpiter, o que significa intuição aflorada, mas também dificuldade de se concentrar, tendência a conflitos e desafios na comunicação. Vênus e Marte seguem em conjunção e em oposição a Saturno, trazendo mais estabilidade às relações, mas também desafios, bloqueios, inseguranças, tendência a cobranças e conflitos densos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Será o momento de iluminar o seu amor próprio. Entretanto, ao mesmo tempo em que poderá reconhecer sua luz, entrará em contato com características suas que te desagradam. Apesar de ser algo desconfortável, é também uma oportunidade de desapegar de padrões e comportamentos nocivos que só alimentam seu ego, mas te impedem de crescer. Procure também reduzir as atividades nesta semana, caso contrário poderá ser acometido(a) por alguma inflamação.

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Creative icon styles | Shutterstock)

Você poderá iluminar sua relação com o seu passado, ficar em contato com as suas memórias e com seus familiares. Nesse sentido, a casa será onde recarregará as suas energias. Apesar disso, também irá se deparar com dores e feridas do passado não cicatrizadas, o que poderá te levar à instabilidade emocional.

Alguns conflitos com familiares também poderão acontecer, mas será um período necessário para que você possa ressignificar essas dores e se libertar do peso que elas trazem. Procure acolher mais as suas emoções e estar perto de pessoas que te acolhem também.

Gêmeos

Os conflitos familiares tenderão a se intensificar. Logo, será essencial que você encontre formas de acalmar os ânimos ou evitar discussões, porque elas não levarão a nenhuma resolução, contribuindo para mais separação e desafios nas relações. Além disso, haverá maior habilidade para lidar com as situações de maneira mais leve, já que estará mais flexível.

Contudo, existirá a tendência a um maior contato com as próprias sombras. Isso poderá indicar maiores desafios que não te permitam ser tão tolerante como você gostaria, mas poderá olhar para o que viveu e para aquilo que ainda te fere sob uma perspectiva mais leve e consciente.

Câncer

Tendência a se deparar com alguns aspectos desafiadores em seus comportamentos que têm te impedido de ir em busca do que você realmente quer. Apesar dos desafios e da instabilidade emocional que essa fase traz, será também uma oportunidade para desapegar definitivamente de padrões nocivos.

No campo financeiro, também poderá haver instabilidade. Então, tenha cuidado para não gastar mais do que pode na intenção inconsciente de suprir carências emocionais. Você entrará também em um período mais movimentado da sua vida, porém irá se deparar com alguns bloqueios, e as coisas não acontecerão na rapidez que você gostaria.

Leão

Será o momento de dar andamento aos seus projetos, de sair do mergulho interior em que você estava e ir em busca do que deseja. Sua vontade será de fazer tudo a seu modo e sozinho(a), porém irá se deparar com medos e angústias internas.

O período demandará que você lide com os próprios tabus e com comportamentos nocivos; poderá escolher entre se deixar abalar por eles ou encontrar formas de ressignificar e desapegar de vez do que te faz mal. Neste ciclo, acolha suas dores, percebendo que elas são importantes para seu crescimento, mas não ditam quem você é.

Virgem