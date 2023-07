Descubra o destino brasileiro ideal para cada signo

Viajar é uma das melhores formas de conhecer novos lugares, culturas e ampliar nossos horizontes. E, quando se trata de uma viagem pelo Brasil, as opções são infinitas. Então, como escolher o melhor destino? Baseando-se nas características de cada signo, a digital influencer de viagens Babi Trombetta e o astrólogo Ravi Vidya se uniram para criar o guia de destinos nacionais perfeitos para as pessoas de cada signo.

Ravi Vidya identificou os traços marcantes de personalidade que podem influenciar as preferências de viagem. Em seguida, Babi Trombetta utilizou essas informações para sugerir os melhores destinos do Brasil que combinam perfeitamente com cada signo. Confira!

Áries

Os arianos são conhecidos por sua energia e espírito aventureiro. Para satisfazer essa personalidade audaciosa, vale explorar as belezas naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Touro

Os taurinos apreciam o conforto, a beleza e a boa comida. Por isso, recomenda-se uma viagem à charmosa cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Gêmeos

Geminianos são curiosos, comunicativos e gostam de explorar novidades. Para eles, sugere-se a cidade de São Paulo como destino ideal.

Câncer

Os cancerianos são sentimentais, ligados à família e valorizam a intimidade. Por isso, recomenda-se uma visita a Paraty, no Rio de Janeiro.