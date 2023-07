Horóscopo semanal: previsão dos signos de 10 a 16 de julho de 2023

Nesta semana, o Sol em Câncer faz oposição a Plutão e indica um período de intensas flutuações emocionais e, embora seja um aspecto desafiador, oferece a oportunidade de lidar com traumas pessoais, permitindo soltar o que não é mais necessário.

Além disso, Mercúrio ainda está em Câncer e faz oposição a Plutão, o que indica uma grande habilidade para materializar pensamentos e ideias, tanto para o bem quanto para o mal. A conjunção entre Vênus e Marte em Leão continua, assim como a tensão com Urano, sugerindo possibilidade de rompimentos inesperados. Ainda, Marte está em oposição a Saturno, aumentando as tensões e os desafios.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Nesta semana, haverá a necessidade de lidar com dores e feridas antigas ainda não cicatrizadas. É um momento de ressignificar situações que viveu na infância e que geram sofrimento até hoje. Além disso, o período será ideal para o autoconhecimento; já a sua rotina tenderá a pedir ainda mais movimento nesta semana. Tenha cuidado, pois é provável que aconteçam imprevistos. Portanto, procure ser mais flexível e se adaptar ao que vier, usando sua coragem e sua habilidade para encontrar um caminho de equilíbrio.

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: andriano.cz | Shutterstock)

Será essencial reservar um tempo para ficar em silêncio e se recolher, cuidando de sua energia sensível. Atenção às suas reações impulsivas em relacionamentos próximos, pois podem levar a tensões e até mesmo rompimentos. Além disso, conversas aparentemente inofensivas no ambiente familiar poderão desencadear feridas e dores emocionais. Priorize o autoacolhimento e se abra ao diálogo para lidar com essas situações de forma construtiva.

Gêmeos

Você entrará em uma nova fase nas relações íntimas, familiares e com seu lar, buscando mais harmonia. No entanto, haverá tendência a conflitos, emoções exaltadas e sentimentos de carência. Cuide de suas emoções e seja flexível nas opiniões, abrindo-se para o diálogo. No aspecto financeiro, tenha atenção com seus investimentos, evitando gastos inesperados. O ideal é que você tenha mais cuidado com o que já conquistou.

Câncer

Seu brilho pessoal esteve em alta nas últimas semanas com o Sol no seu signo, entretanto, nesta semana, tenderá enfrentar desafios. Poderá deparar-se com aspectos sombrios de si mesmo, trazendo dores e reflexões sobre aquilo que é e o que gostaria de ser. Encare isso como uma oportunidade para transformação sem agir de forma radical. Atente-se à vida financeira e evite gastos excessivos, que podem gerar tensões. Cuidado, ainda, com a autocrítica e a crítica com o outro, pois isso pode ser prejudicial.

Leão

Período mais introspectivo e de finalizações em sua vida. É possível que você sinta as emoções de forma mais intensa e isso te leve a agir de forma um tanto impulsiva. Apesar de ser um bom momento para encerrar ciclos e desapegar definitivamente do que você já não quer mais, atente-se à tendência a ser muito radical. Você poderá sentir um certo desânimo, aumentando a vontade de se isolar. Haverá também a possibilidade de ser muito crítico(a) consigo e com o outro. Assim, cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo.

Virgem