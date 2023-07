5 ideias para substituir os ácidos na rotina de cuidados com a pele

A todo momento, surgem novas técnicas de skincare que prometem manter a qualidade e a saúde da pele, mas algumas merecem destaque por justamente priorizar a volta ao básico, como o “jejum cutâneo”, estratégia defendida por dermatologistas europeus para diminuir a inflamação da pele induzida pelo uso de produtos descamativos, como os ácidos e retinoides, sem indicação médica.

A técnica propõe voltar aos cuidados básicos, como limpeza, hidratação e fotoproteção. “Para todos os tipos de pele, os cuidados faciais básicos e essenciais são limpeza adequada no fim do dia e fotoproteção pela manhã. Precisamos retirar todos os resíduos de maquiagem, partículas de poluição da pele à noite, antes de aplicar o hidratante, e o fotoprotetor deve ter pelo menos FPS 30, conforme orientado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)”, destaca a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff.

O que é o jejum cutâneo?

O jejum cutâneo é um processo de beleza que não funciona da mesma maneira que o método dietético, que pressupõe períodos sem ingestão alimentar. Mas pode conduzir a resultados semelhantes, segundo seus criadores. Com o boom no uso de ácidos e retinoides sem prescrição médica, a estratégia é diminuir a sensibilidade e a inflamação da pele, provocada sem necessidade.

“Os ácidos são os ‘multitarefas’ entre todos os cuidados da pele, trabalhando para suavizar linhas, fechar os poros, clarear manchas escuras e melhorar a textura da pele. Mas não adianta sair utilizando os ácidos de qualquer forma. É fundamental ter indicação médica. Isso porque, se utilizados da forma incorreta e exagerada, os ácidos podem levar ao ressecamento extremo, inclusive com irritação e vermelhidão da pele. E a frequência de uso pode variar muito de ácido para ácido e de pele para pele”, explica a médica.

A seguir, confira 5 estratégias para manter a pele saudável sem o uso de ácidos!

1. Verifique os ingredientes dos produtos

Além de diminuir ou cessar o uso de ácidos, é necessário também se atentar aos ingredientes cosméticos que estarão no creme. Começando pela limpeza da pele, a farmacêutica Maria Eugênia Ayres, gerente técnica da Biotec Dermocosméticos, explica que, se a pele está danificada, vermelha ou sensível, uma primeira mudança deve ser com relação ao sabonete.

“O Syndet pode ser usado. Ele é um sabonete sintético que contém menos de 10% de ativos detergentes e pH entre 5,5 e 7 (o sabonete convencional possui 9 e 10). Por isso, provoca menos irritação e é especialmente indicado para peles sensíveis, que estejam em tratamento dermatológico e/ou que sejam ressecadas”, explica.

2. Utilize hidratantes com ativos antioxidantes

No caso dos hidratantes, é importante que eles contenham também ativos antioxidantes. “Os antioxidantes previnem a oxidação e, consequentemente, o envelhecimento da pele. Eles podem ser aplicados pela manhã antes do fotoprotetor. Como exemplo, temos a vitamina C. Já um exemplo de antioxidante para uso noturno é o resveratrol (que deriva da uva)”, explica a Dra. Paola Pomerantzeff.