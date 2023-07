Entenda como é realizado o preenchimento labial

Médica especialista em dermatologia explica os benefícios desse tipo de procedimento e como realizá-lo com segurança

O preenchimento labial é um dos procedimentos mais procurados por mulheres que querem ter os lábios carnudos e naturais. A médica especialista em dermatologia Dra. Ana Lívia Bagatini explica que, além de aumentar o volume dos lábios, existem outras vantagens. “Definir e contornar os lábios, dar suporte para a região levando ao rejuvenescimento dos lábios e melhora da hidratação são outros benefícios do procedimento”, conta a profissional.

Como é feito o preenchimento

A aplicação é tranquila, realizada no consultório por um médico especialista em dermatologia e não necessita de internação. Para realizar o procedimento, é utilizado o ácido hialurônico, que fica no corpo de 9 a 12 meses. Depois disso, é necessário fazer uma nova aplicação para que o resultado se mantenha.

Cuidados importantes

A Dra. Ana Lívia Bagatini esclarece que, antes de fazer o procedimento, é importante avaliar a paciente individualmente, pois há vários produtos de diferentes densidades e indicações. “Precisamos respeitar a anatomia para que o lábio fique natural e harmônico com o rosto”, diz a especialista em dermatologia.

Outro cuidado importante é quanto ao profissional que realiza o preenchimento labial. Segundo a Dra. Ana Lívia Bagatini, deve ser “um profissional habilitado, médico, especializado na técnica e que, além disso, tenha senso estético para trazer um resultado elegante e natural aos lábios”.

Uma dica para garantir a segurança da paciente é questionar o profissional sobre o produto que será utilizado e sanar todas as dúvidas antes da aplicação. “No caso, se é um preenchimento definitivo ou não, para evitar complicações no momento da aplicação e até mesmo no futuro”, sugere a médica.

Planeje o procedimento com antecedência

Depois de fazer preenchimento labial, é normal que a região fique um pouco inchada e até mesmo com alguns hematomas, mas tudo isso vai diminuir e desaparecer em poucos dias. Por isso, a recomendação é que a aplicação seja feita pelo menos duas semanas antes de eventos importantes.