3 dicas para descartar corretamente embalagens de cosméticos

Veja como é possível reduzir os impactos ambientais do seu consumo

Nos últimos anos, temos observado um significativo aumento no consumo de cosméticos. Por isso, é importante que esse crescimento seja acompanhado por uma maior consciência ambiental e social, com a escolha por marcas que valorizem a sustentabilidade, a responsabilidade social e a produção ética.

Entretanto, conforme cresce esse tipo de consumo, também expande a quantidade de embalagens que precisam ser descartadas. Colocar corretamente as embalagens no lixo reciclável, por exemplo, é uma prática essencial para promover a sustentabilidade e reduzir o impacto ambiental.

Para isso, existem alguns passos simples que podem ser seguidos a fim de garantir o descarte adequado desses materiais.

1. Tipo de material da embalagem

Primeiramente, é importante verificar o tipo de embalagem que está sendo descartada. Muitos cosméticos vêm em recipientes de plástico, vidro ou metal. Cada material possui diretrizes específicas para reciclagem, então é necessário estar ciente disso.

Embalagens de plástico

No caso de embalagens de plástico, é recomendado verificar o símbolo de reciclagem. Se houver um número dentro do símbolo, geralmente de 1 a 7, isso indica o tipo de plástico usado na embalagem. Em seguida, consulte as diretrizes de reciclagem de sua região para saber se ele é aceito na coleta seletiva local.

Embalagens de vidro

No caso de vidro, é possível descartá-lo diretamente no recipiente destinado ao vidro reciclável. Certifique-se de remover quaisquer restos de produto e, se possível, remova as tampas de plástico antes de descartar.

Embalagens de metal

Em relação às embalagens de metal, como latas de aerossol, por exemplo, verifique se estão completamente vazias antes de descartá-las. Elas podem ser colocadas com o lixo reciclável, mas é importante seguir as orientações locais para garantir que sejam recolhidas corretamente.