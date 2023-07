5 simpatias infalíveis para dormir bem

Uma noite de sono tranquila e relaxante é essencial para manter a saúde física e mental do corpo. No entanto, muitas pessoas enfrentam desafios para espantar a insônia e dormir bem. No entanto, a boa notícia é que a espiritualidade pode ajudar neste quesito, pois as simpatias podem abrir caminho para um descanso tranquilo, permitindo que o corpo e a mente repousem adequadamente.

Pensando nisso, a espiritualista Kélida Marques compartilha 5 simpatias poderosas que prometem ajudar a superar a insônia e melhorar o sono. Veja!

1. Banho de ervas

Prepare um banho com ervas como camomila, lavanda e melissa. Após o banho de higiene, despeje a mistura de ervas do pescoço para baixo, enquanto visualiza a energia negativa sendo removida do seu corpo. A espiritualista Kélida Marques explica: “Esse banho auxilia na purificação e no relaxamento do corpo, promovendo uma sensação de tranquilidade, ideal para uma noite de sono reparadora”.

2. Chá calmante

Antes de ir para a cama, prepare um chá de maracujá, valeriana ou erva-cidreira. Beba-o lentamente, permitindo que a calma e o relaxamento tomem conta de você. A espiritualista enfatiza: “essas ervas possuem propriedades relaxantes que acalmam o sistema nervoso, auxiliando no combate à insônia”.

3. Crie um ambiente aconchegante

Torne o ambiente propício para o sono, fazendo do seu quarto um refúgio tranquilo. Utilize cores suaves nas paredes, mantenha a temperatura adequada e evite a presença de aparelhos eletrônicos. “Um ambiente acolhedor e livre de distrações auxilia o corpo e a mente a se prepararem para o sono reparador”, diz a especialista.