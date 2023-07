Horóscopo mensal: veja a previsão completa de julho para os 12 signos

No início do mês, o Sol em Câncer fará conjunção com Mercúrio e bons aspectos com Júpiter e Saturno. Isso indica que o momento será favorável para iniciar estudos e projetos, se dedicar à realização dos sonhos e cuidar do futuro. Por volta da metade do mês, o Astro-Rei entrará em oposição a Plutão, trazendo um ar mais sombrio e conexões com dores e feridas.

Influência de Marte e Vênus nas emoções

Marte e Vênus farão conjunção em Leão, sugerindo um período importante para fortalecer a autoestima, se apaixonar e viver emoções intensas. Porém, devido à quadratura desses planetas com Júpiter, os sentimentos poderão sair de controle. Depois, Marte e Vênus entrarão em oposição a Saturno, controlando os excessos, mas trazendo inseguranças.

Áries

Energia geral

Você se envolverá muito com a sua família. O seu lar se tornará o local ideal para descarregar as energias. No início do mês, a comunicação entre você e seus parentes será favorecida. O momento também será favorável para realizar viagens curtas e receber familiares em casa. Já por volta da metade do mês, alguns desconfortos do passado poderão vir à tona para serem ressignificados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relacionamentos

Período importante para compreender as manifestações de amor nos detalhes do dia a dia e nas experiências simples da vida, deixando, assim, a relação mais harmoniosa. Haverá a possibilidade de se envolver com alguém do trabalho. Por fim, tente controlar os seus impulsos, pois eles poderão fazer com que exija demais do outro na intenção de suprir as suas carências.

Trabalho e dinheiro

Haverá bastante energia para conquistar o que deseja na vida profissional. Entretanto, você poderá se deparar com bloqueios, resistências internas e externas, pessimismo e insegurança. Caso isso ocorra, em vez de se deixar levar pelas coisas ruins, procure criar estratégias realistas para conseguir o que almeja.

Touro

Energia geral

Período movimentado em vários setores. Logo, procure ter clareza sobre o que realmente deseja. Somente assim conseguirá direcionar a sua energia de forma consciente, evitando desperdiçá-la em atividades desnecessárias. Especialmente no início do mês, os dias serão favoráveis para iniciar novos estudos, entrar em contato com pessoas que agreguem conhecimento e realizar negociações.

Relacionamentos

Neste mês, seu coração baterá mais forte e seu brilho pessoal estará em alta. Você terá necessidade de sentir algo intenso ou, até mesmo, de se apaixonar. Haverá também a oportunidade de viver momentos prazerosos ao lado das pessoas que ama. Contudo, as responsabilidades da vida poderão atrasar ou bloquear seus planos. Por fim, aproveite este período para se divertir com seus filhos ou com crianças da família.

Trabalho e dinheiro

Sua criatividade estará em alta neste mês. Com isso, poderá encontrar caminhos harmoniosos e prazerosos no ambiente profissional. Para quem trabalha com arte, decoração, design e afins, este será um momento excelente. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de realizar boas negociações, ganhar dinheiro e encontrar soluções inovadoras. Por outro lado, também poderá gastar por impulso. Assim sendo, tente controlar os recursos financeiros.

Gêmeos

Energia geral

Momento favorável para a espiritualidade. Você poderá descobrir caminhos mais alinhados com a sua alma e com os seus propósitos, crescendo assim espiritualmente. Para te ajudar nesse processo, procure se dedicar ao autoconhecimento, busque voltar o seu olhar para dentro de si e tente encarar as profundezas da sua alma de maneira otimista.

Relacionamentos

Neste mês, você buscará mais intimidade em seu relacionamento amoroso. Além disso, a companhia das pessoas amadas aliviará as tensões e lhe trará conforto e segurança emocional. Ao mesmo tempo, algumas relações poderão te afetar de forma significativa, te levando a agir de forma autoritária ao sentir que suas necessidades não estão sendo supridas. Por fim, observe a tendência a comportamentos infantis, pois eles poderão desequilibrar as suas relações.

Trabalho e dinheiro

Ao mesmo tempo em que irá se empenhar para conquistar o que almeja no trabalho, você também enfrentará vários desafios. O pessimismo e a autocobrança estarão presentes. Portanto, atente-se a esses sentimentos, visto que eles poderão te levar à irritabilidade e à agressividade no ambiente profissional. Ademais, procure priorizar suas obrigações, mas sem se cobrar demais.

Câncer

Energia geral

Com o Sol no signo de Câncer, o seu brilho estará em alta. O período também será favorável para colocar os projetos em ação. Diante disso, aproveite para seguir seus sonhos pessoais e profissionais. Ainda, se dedique ao autoconhecimento. Somente assim conseguirá direcionar bem a sua energia. Por volta do final do mês, algumas situações poderão abalar a sua autoconfiança.

Relacionamentos

Mês movimentado na vida afetiva. Você buscará sair da rotina e conhecer novas pessoas e lugares. Aproveite para fazer pequenas viagens na companhia de quem ama e para receber pessoas especiais em sua casa. Por volta da metade do mês, a sua insegurança poderá fazer com que exija muito do outro, desequilibrando, assim, a relação.

Trabalho e dinheiro

Sua energia e seu ânimo estarão em alta no início do mês. Com isso, poderá aproveitar o setor profissional da melhor forma possível. Além disso, haverá a chance de realizar bons negócios e contatos, crescendo na carreira. O momento será propício para flexibilizar os recursos financeiros. Afinal, poderá ganhar dinheiro de diferentes formas.