Horóscopo semanal: previsão dos signos de 03 a 09 de julho de 2023

O Sol em Câncer faz conjunção com Mercúrio e bons aspectos com Saturno e Júpiter. Isso indica um período favorável para falar sobre as emoções, se conectar com o que traz segurança emocional e entrar em contato com os entes queridos.

Vênus e Marte fazem conjunção com Leão e aspecto tenso com Urano. Além disso, tais planetas entram em aspecto negativo com a Lua. Esses movimentos sugerem tensões, instabilidade emocional, ações precipitadas e rebeldes impulsionadas pela necessidade de inovação e tendência a rompimentos inesperados.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Haverá a oportunidade de ter boas conversas com os familiares e esclarecer situações do passado. O período também será favorável para se conectar com lembranças felizes e se dedicar ao desenvolvimento da inteligência emocional.

Na vida afetiva, alguns desafios poderão gerar tensões e rompimentos. Além disso, as emoções ficarão mais exaltadas. No caso, procure observar e respeitar a individualidade e a liberdade da pessoa amada. Dessa forma, conseguirá equilibrar e harmonizar o relacionamento.

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

Suas emoções estarão intensas, o que poderá gerar incômodos. Apesar dos desafios, será um momento ideal para se movimentar e sair da zona de conforto. No setor afetivo, os obstáculos continuarão. Portanto, para lidar com tudo isso, volte o olhar para o seu interior e busque acolher sua criança interna.

Observe se as suas ações são baseadas em dores emocionais antigas. Dessa forma, conseguirá amparar essas angústias e realizar as transformações necessárias. Por fim, os movimentos sociais e a facilidade para aprender algo novo estarão em alta.

Gêmeos

Semana favorável para negociações e organização no setor financeiro. O momento também será propício para diversificar os seus recursos e gerar uma nova fonte de renda. Na vida afetiva, os conflitos continuarão, especialmente por diferenças de opiniões e dificuldades na comunicação.

Você poderá entrar em contato com dores e feridas internas. Tudo isso irá te abalar de forma significativa. Portanto, para diminuir as tensões, procure cuidar bem das suas emoções e seja mais flexível com as suas opiniões e com as dos outros, se abrindo para o diálogo.

Câncer

Será um período favorável para falar sobre aquilo em que acredita, tomar decisões e começar coisas novas. No entanto, procure observar a motivação das suas atitudes. Afinal, elas poderão estar alinhadas com a busca por realizações ou por vaidade.

Apesar dos seus esforços para encontrar mais estabilidade no relacionamento amoroso, a tendência será de instabilidade, tensões e situações inesperadas. No caso, procure avaliar o que tem tentado preservar e o que traz crescimento para a relação. Somente assim conseguirá compreender as mudanças necessárias e evitar imprevistos.

Leão

A vida amorosa poderá enfrentar um período tenso. Situações inesperadas ocorrerão, te levando a um caminho diferente. Apesar dos desafios, esse contexto será necessário para romper ciclos que estão desalinhados com os seus propósitos. Para amenizar tudo isso, busque ter mais clareza sobre o que deseja e faça as mudanças por conta própria, evitando que os imprevistos gerem grandes tensões e conflitos. Você viverá uma fase de encerramentos. Logo, se dedique a abandonar comportamentos que já não fazem mais sentido para você.

Virgem