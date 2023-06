Horóscopo Chinês: confira as previsões para o mês de julho

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca ser naturalmente independente. Neste mês, aspectos mais sensíveis e intimistas poderão gerar ações determinadas. Logo, use essa energia para promover mais dinamismo em sua vida.

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Em julho, o setor familiar pedirá alguns cuidados. Sendo assim, esteja disponível e flexível para conduzir com mais suavidade o seu cotidiano.

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Em julho, suas características acolhedoras e diplomatas poderão servir para reunir amigos e familiares. Utilize sempre a reciprocidade para aproximar pessoas queridas.

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Em julho, sua energia poderá aumentar quando estiver cuidando de assuntos familiares e caseiros. Use a sensibilidade e a emoção para compor momentos favoráveis em tais setores.

Nativos da Serpente são pensadores profundos (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. O mês será propício para atualizar as informações sobre a sua ancestralidade. Desse modo, apoie a sua energia em conhecimentos, crenças e valores. Além disso, questione as suas origens, se isso fizer sentido para você.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Em julho, atente-se a cargas emocionais muito intensas. Afinal, este período poderá trazer alguns desafios para as relações familiares mais distantes.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Como este é o mês da Cabra, suas energias estarão mais intensas. Por isso, atente-se à tendência à ansiedade e a crises depressivas.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Em julho, utilize sua facilidade em resolver problemas para solucionar temas ligados à vida doméstica. Ademais, repare outras questões do seu dia a dia e não prolongue ou procrastine o que pede atenção.