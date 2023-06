7 dicas para garantir cabelos bonitos durante o inverno

Amada e odiada por muitos, chegou a estação mais fria do ano: o inverno. Assim como as altas temperaturas, o frio e o clima seco podem afetar a saúde dos cabelos. No entanto, com alguns cuidados simples, é possível manter os fios saudáveis e bonitos durante esta época.

“As maiores queixas nessa época do ano são de ressecamento. O frio contribui muito para isso. Neste período, há um aumento expressivo de outras patologias do couro cabeludo que precisam ter outros cuidados especiais, como a caspa, a seborreia, entre outros”, afirma a hair stylist Marina Marques, do salão Fil Hair & Experience.

Cuidados com os fios no inverno

Para ajudar você a driblar as situações que possam trazer danos aos fios, a hair stylist lista sete dicas bem importantes a fim de que você consiga cuidar bem do seu cabelo no inverno. Confira!

Lave os cabelos a cada 2 dias; Não use água muito quente, pois a água em alta temperatura no couro cabeludo contribui para uma maior produção de sebo e aparecimento de caspas; Não durma com os cabelos molhados. Caso o contrário, se torna o ambiente perfeito para proliferação de fungos e bactérias; Faça hidratação a cada 15 dias para manter a saúde dos fios; Use leave-in para proteger os fios. O produto fecha as cutículas, ajudando os fios a não sentirem tanto os danos da temperatura de secadores, sol e pranchas; Não seque os cabelos com ar muito quente, já que o ar em alta temperatura pode prejudicar a fibra capilar; Corte as pontas regularmente para manter os cabelos saudáveis e eliminar as pontas duplas.