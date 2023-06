Ex-BBB Gabriel Santana comenta bissexualidade: ‘Me descobri aos 19’

Um dos nomes mais comentados durante o Big Brother Brasil 23 (BBB 23), o ator Gabriel Santana abriu o coração e aproveitou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, celebrado nesta quarta-feira, 28 de junho, para comentar sobre a sua sexualidade.

“Lembro que na minha adolescência não existia a discussão sobre bissexualidade, você era hétero ou gay”, iniciou o ator que deu vida ao Mosca, no remake de "Chiquititas" exibido pelo SBT, em entrevista ao Gshow.

Pouco antes de entrar no reality da Globo, Gabriel afirmou que queria ficar “com meninos e meninas” e, durante sua participação na edição deste ano, o ator ficou com Sarah Aline e Fred Nicácio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sou bissexual, gosto de 50% de homens e 50% de mulheres. São corpos e personalidades diferentes. Para mim, estou me relacionando com pessoas e tanto faz se é um ou outro”, afirmou Gabriel.

O ex-BBB de 23 anos de idade relembra que se “descobriu bissexual” quando tinha 19 anos e aproveitou para comentar sobre as pessoas que não conseguem aceitar as diferenças: “A orientação de cada um é algo completamente pessoal e intransferível.”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui