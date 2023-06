Rebelde: que horas começa hoje (27/06), resumo e onde assistir

A novela Rebelde está sendo reprisada pelo canal SBT. A trama, que fez muito sucesso na emissora entre os anos de 2005 e 2006, retornou neste ano de 2023. A emissora exibe hoje, terça-feira, 27 de junho (27/06), o 12º capítulo da novela Rebelde, produção que substitui Marisol nas tardes do SBT.

Com cerca de três temporadas e 440 capítulos, a trama criada por Pedro Damián é uma adaptação da novela argentina Rebelde Way, de Cris Morena. A obra reúne nomes como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez.

Rebelde: novela é reexibida pelo SBT; VEJA horário e curiosidades

A trama é conhecida por acompanhar a vida dos jovens que estudam no renomado colégio Elite Way, principalmente a vida de seis adolescentes que compartilham a paixão pela música.



A novela também apresenta os dramas típicos da vida de um adolescente, como conflitos internos, relacionamentos amorosos complicados, desentendimentos, além da busca pelos sonhos.

Rebelde: que horas começa hoje (27/06), horário e onde assistir

A novela Rebelde é exibida na TV aberta pelo SBT. Hoje, terça, 27 de junho (27/06), a transmissão começa às 14 horas e 15 minutos (horário de Brasília), logo após Chiquititas.

Para assistir a telenovela de forma online, é só acessar o site do SBT vídeos e clicar na novela Rebelde, que os capítulos do dia são disponibilizados.

Rebelde: resumo do 12º capítulo da novela

Diego pede perdão a Vick por ter feito a festa e pede para ela descobrir o que Roberta está tramando. Vick finge que o perdoa e diz que vai ajudá-lo. Giovanni vai bisbilhotar as coisas da Mia em busca de ter algo em comum com Colucci. Vick conversa com Lupita em busca de informações sobre o que a Roberta está tramando contra o Diego.

Está ficando cada vez mais difícil para as meninas esconder o Marcelino no quarto. Giovani questiona Pilar. Mia vai perguntar ao Giovanni o que ele estava fazendo mexendo nas coisas dela. Mia pensa que Giovanni foi ao seu quarto por causa de Miguel. A jovem vai tirar satisfação com Miguel.

(Programação sujeita a alteração por cortes da emissora)