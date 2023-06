4 nutrientes essenciais para um cabelo saudável

A alimentação desempenha um papel fundamental na saúde dos cabelos, pois fornece nutrientes necessários para o crescimento, a força e a aparência dos fios. Segundo o hair stylist Luigi Moretto, de nada adianta usar os melhores produtos se o organismo não estiver equilibrado com vitaminas e minerais, essenciais para um cabelo saudável.

“Há muitos produtos no mercado, como as máscaras e os cremes de hidratação, que contêm aminoácidos, antioxidantes, ferro, zinco e biotina na composição. Eles são essenciais para a saúde dos fios, mas não agem sozinhos. É preciso contar com a ajuda da alimentação para dar uma força a mais na ação destes produtos”, ensina Luigi Moretto, que lista nutrientes importantes para os fios. Confira!

1. Aminoácidos

Os aminoácidos são responsáveis pela regeneração tecidual e celular. “A metionina e a lisina, por exemplo, são essenciais para a construção e manutenção da fibra capilar e ajudam a melhorar a hidrofobicidade da sua superfície, resistência à tração e brilho”, explica Luigi Moretto. Nos alimentos, são encontrados na carne de porco, de frango e bovina, além de peixes como salmão, atum e sardinha.

2. Antioxidantes

Para cabelos fortes é necessária a ação dos antioxidantes, como a glutationa, que está presente no alho, na cebola, nos ovos, nas castanhas e nos queijos.