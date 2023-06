7 dicas para deixar a pele saudável no inverno

No inverno, é de extrema importância manter a pele hidratada para preservar sua saúde e beleza. As baixas temperaturas e a menor umidade do ar podem causar ressecamento e desidratação, levando a sintomas como coceira, descamação e irritação. Além disso, a hidratação regular ajuda a fortalecer a barreira cutânea, responsável por proteger a pele contra agressões externas.

Por isso, a esteticista Aline Morais, que atende pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços no Brasil, selecionou algumas dicas simples e práticas para manter a saúde da pele em dia mesmo nos dias mais frios. Confira!

1. Limpe a pele e use filtro solar

Nesta etapa, você pode apostar em sabonetes específicos para o seu tipo de pele. No entanto, para reunir várias funções em uma só e fazer uma limpeza suave, a melhor opção é utilizar água micelar com algodão. Além de eliminar a oleosidade no início do dia e remover toda a maquiagem no final dele, a água micelar ainda hidrata e reequilibra a derme em um único passo.

Se a sua pele for mais oleosa, evite o hidratante e opte por produtos oil free. Depois, para finalizar, aplique o protetor solar – mesmo se o dia estiver nublado ou chuvoso. Ele cria uma barreira de proteção contra os raios UVA e UVB, impede o surgimento de áreas escurecidas no rosto, evita o envelhecimento precoce e previne problemas mais sérios, como o melasma.

2. Cuidado com a temperatura da água

O banho é um dos momentos ideais para cuidar da pele, mas neste período a atenção deve ser redobrada. Isso porque, pela queda de temperatura, tendemos a esquentar a temperatura do chuveiro, o que é perigoso para a pele. Procure manter a temperatura confortável, assim o calor do chuveiro deixa os poros abertos e prontos para uma limpeza rápida e prática. Para isso, utilize sabonetes específicos para o rosto.

3. Substitua a esfoliação

Nessa temporada, a esfoliação pode ser substituída pela aplicação de algum ativo de sua preferência. O ácido glicólico 6% é o mais indicado. Com aspecto de água, o produto promove a renovação celular, regenerando a pele de forma uniforme e delicada.