3 simpatias para o dia de São João

São João Batista, também conhecido como São João, foi um dos santos mais importantes do cristianismo, reconhecido por ser o precursor de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, ele foi responsável por anunciar a vinda do Messias e batizá-lo nas águas do rio Jordão. Além disso, ele simboliza a purificação e o arrependimento.

Nessa época do ano, além das festas, quadrilhas e comidas típicas, acontece também a festa de São João e, com ela, rituais como simpatias. Elas não estão ligadas a nenhuma religião, mas fazem parte das crenças populares e têm como finalidade a realização de um desejo.

Por isso, selecionamos 3 simpatias para você fazer no dia de São João. Confira!

1. Simpatia de São João para obter proteção e alegria

Em uma bacia com água, coloque cravos-da-índia, folhas de alecrim, manjericão e deixe descansar. No dia de São João, tome um banho e jogue a mistura no corpo, do pescoço para baixo, invocando a proteção dele. Enxugue-se sem tirar toda a água.